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Как вырастить орхидеи своими руками на дачной клумбе

Выращиваем орхидеи на даче: секреты успеха

2:19
Садоводство » Цветы

Орхидеи - это не только роскошные комнатные растения, но и вполне неприхотливые обитатели садовых клумб. Многие виды орхидей могут успешно расти на открытом воздухе, даря владельцам дачи невероятно красивое и длительное цветение.

Выращиваем орхидеи на даче: секреты успеха
Фото: commons.wikimedia.org by Orchi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если вы мечтаете украсить свой сад удивительными орхидеями, но не знаете, как за ними ухаживать, эта статья для вас. Мы расскажем, как вырастить эти экзотические цветы на даче.

Какие орхидеи подходят для открытого грунта?

Для выращивания на участке подойдут следующие виды орхидей:

  • лесные орхидеи (пальчатокоренники, кокушники, венерины башмачки);
  • орхидеи рода Фаленопсис;
  • цимбидиумы;
  • дендробиумы.

Эти растения достаточно выносливы и могут расти на открытом воздухе при соблюдении определенных условий.

Подготовка почвы и посадка

Орхидеям необходима легкая, водопроницаемая почва с добавлением торфа, перегноя и песка. Место для посадки выбирайте в полутени, защищенное от сквозняков.

Высаживайте растения в специальные горшки или корзинки, чтобы обеспечить хороший дренаж. Можно также создать возвышение или склон, на котором будут расти орхидеи.

Уход за орхидеями на даче

Орхидеям требуется регулярный, но не обильный полив. Летом необходимо увлажнять почву 2-3 раза в неделю, а в остальное время - реже.

Обязательно обеспечьте растениям хорошую вентиляцию воздуха. Опрыскивайте листья в жаркие дни, чтобы предотвратить их увядание.

Для пышного цветения подкармливайте орхидеи специальными удобрениями 1-2 раза в месяц.

Укрытие на зиму

На зимний период орхидеи нуждаются в укрытии. Собранные растения переносят в помещение с температурой около 10-15°С. Почву поливают редко, только при полном пересыхании.

Весной, когда минует угроза заморозков, орхидеи возвращают обратно на клумбу.

Следуя этим простым рекомендациям, вы без труда сможете вырастить на своей даче роскошные цветущие орхидеи, которые станут ярким акцентом и гордостью вашего сада.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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