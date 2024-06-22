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Сколько ждать перед закаткой: когда лучше законсервировать урожай на зиму

Как скоро собранный урожай нужно закатывать на зиму

2:37
Садоводство » Советы

Консервация плодов и овощей на зиму - это важная и ответственная задача для каждого дачника. От правильного и своевременного хранения собранного урожая зависит, насколько долго он сохранит свежесть, питательную ценность и вкусовые качества.

Как скоро собранный урожай нужно закатывать на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но многие огородники задаются вопросом: как быстро нужно закатывать овощи и фрукты после сбора? Давайте разберёмся, сколько времени можно выдержать перед консервацией.

Сколько можно хранить свежий урожай?

Сроки, в течение которых собранный урожай может храниться свежим до закатки, зависят от нескольких факторов:

1. Вид овощей или фруктов. Разные культуры имеют различную стойкость. Например, помидоры, огурцы, зелень могут храниться максимум 1-3 дня, а картофель, морковь, капуста - до 1-2 недель.

2. Условия хранения. При охлаждении, затемнении и низкой влажности воздуха урожай будет дольше сохранять свежесть.

3. Состояние плодов. Чем целостнее собранные овощи или фрукты, тем дольше они прослужат.

Поэтому специалисты рекомендуют закатывать урожай на хранение в максимально сжатые сроки после сбора. Обычно это период от 1 до 7 дней в зависимости от культуры.

Что будет, если задержать консервацию?

Если не закатать урожай сразу после сбора, он начнет стремительно портиться и терять свои полезные свойства:

  • овощи и фрукты будут быстро увядать, сморщиваться и терять сочность;
  • Микробиологические процессы приведут к развитию плесени, гнили и брожению;
  • витамины, минералы и другие ценные вещества начнут разрушаться;
  • вкус и аромат урожая ухудшатся.

Поэтому затягивать с консервацией не стоит. Лучше провести все необходимые работы по закатке сразу после сбора, пока урожай еще полностью свежий.

Как правильно подготовить овощи и фрукты к консервации

Перед закаткой обязательно тщательно осмотрите собранный урожай. Удалите поврежденные, подгнившие или перезревшие экземпляры. 

Тщательно вымойте и просушите овощи и фрукты. Затем приступайте к выбранному вами способу консервации: стерилизация, засолка, маринование, сушка и т.д.

Правильные сроки закатки и технологии хранения помогут вам сохранить богатый урожай в полной сохранности до следующего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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