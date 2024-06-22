Спасаем урожай от летней жары: проверенные методы защиты

Как спасти урожай от жары

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Летние месяцы приносят не только тепло и солнце, но и серьёзные испытания для садоводов и огородников. Изнуряющая жара, палящее солнце и засуха могут нанести большой урон выращиваемым культурам, снизить объёмы и качество урожая. Но есть несколько действенных способов, которые помогут защитить ваши растения от негативного влияния летней погоды.

Фото: Own work by Elina Mark is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Полив — ключ к спасению растений

Самая важная и первоочередная мера в период засухи и высоких температур — регулярный и обильный полив. Он помогает сохранить влагу в почве и поддерживать оптимальное состояние растений.

Поливайте растения рано утром или в вечерние часы, когда испарение воды минимально. Старайтесь увлажнять не только верхний слой, но и глубокие корневые зоны. Если есть возможность, используйте систему капельного полива — она позволит доставлять воду непосредственно к корням.

Тенизация спасёт от солнца

Палящие солнечные лучи также могут нанести серьёзный урон незащищённым посадкам. Чтобы этого избежать, позаботьтесь о создании тени для наиболее уязвимых культур.

Установите затеняющие укрытия, например, агроволокно или тенты. Можете также применить естественное затенение, посадив рядом быстрорастущие растения-"няньки". Это защитит ваш урожай от солнечных ожогов и перегрева.

Мульчирование сохранит влагу

Ещё один важный приём — мульчирование почвы вокруг растений. Мульча из органических материалов (опилок, соломы, скошенной травы) поможет удержать влагу в земле и предотвратить ее быстрое испарение.

Кроме того, мульча защищает корневую систему от перегрева, насыщает почву полезными веществами и подавляет рост сорняков.

Применение спрея для листвы

Для дополнительной защиты используйте специальные увлажняющие спреи для листвы. Они создают на поверхности листьев тонкую плёнку, которая препятствует интенсивному испарению влаги.

Такие препараты помогают растениям переносить жару и сохранять свежесть даже в самые знойные дни.

Эти простые, но эффективные методы помогут вашим растениям благополучно пережить летнюю жару и порадовать вас высоким и качественным урожаем!