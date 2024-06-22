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Отпугиваем клещей: какие запахи помогут защититься от этих опасных паразитов

Эти запахи клещи ненавидят

2:17
Садоводство » Вредители и болезни

Клещи - это настоящее бедствие для дачников, любителей активного отдыха на природе и владельцев домашних животных. Эти паразиты представляют серьёзную угрозу, так как могут передавать опасные инфекции, такие как болезнь Лайма. Но есть простой способ избавиться от назойливых клещей - использовать натуральные отпугивающие запахи.

Эти запахи клещи ненавидят
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Какие ароматы отпугивают клещей?

Клещи обладают очень тонким обонянием, которое служит им для поиска жертв. Но есть ряд естественных запахов, которые вызывают у этих паразитов отвращение и заставляют их держаться на расстоянии.

Эфирные масла

Многие эфирные масла обладают ярко выраженным ароматом, который оказывает отпугивающее действие на клещей. Среди самых эффективных:

  • масло лаванды;
  • масло эвкалипта;
  • масло чайного дерева;
  • масло мяты перечной.

Достаточно нанести несколько капель этих эфирных масел на кожу или одежду, и клещи будут обходить вас стороной.

Чеснок
Запах чеснока также отпугивает клещей. Поэтому, отправляясь в лес или в сад, можно взять с собой дольки чеснока и натирать ими открытые участки кожи.

Лимон
Кислый запах лимона также неприятен для клещей. Можно использовать свежевыжатый лимонный сок или эфирное масло лимона в качестве природного репеллента.

Как применять отпугивающие запахи

Для максимальной эффективности рекомендуется использовать несколько видов отпугивающих ароматов одновременно. Наносите их на открытые участки кожи, одежду, а также вокруг места отдыха или палатки. 

Можно также разместить в саду или на даче емкости с пропитанными маслами тряпками, чтобы клещи держались подальше от вашей территории.

Регулярно обновляйте нанесение этих природных средств, особенно после купания или обильного потоотделения. Так вы обезопасите себя и своих близких от укусов клещей.

Использование натуральных отпугивающих запахов - простой и безопасный способ защититься от клещей. Попробуйте эти эффективные методы и наслаждайтесь активным отдыхом на природе без страха укусов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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