Сохраняем ароматы лета: как правильно хранить собранную зелень с огорода

Эти советы продлят жизнь свежей зелени

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сезон сбора урожая в самом разгаре, и многие дачники уже запаслись свежей зеленью со своих огородов. Но как сохранить эти полезные растения в первозданном виде как можно дольше? Рассказываем о лучших способах хранения зелени.

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Правила сбора и предварительной обработки

Начать стоит с правильной техники сбора зелени. Отрывайте или срезайте листья или пучки аккуратно, стараясь не повредить нежную ткань. Сразу после сбора промойте зелень в проточной воде, чтобы смыть пыль и остатки обработок.

Хорошо просушите ее с помощью бумажных полотенец или салфеток, чтобы убрать лишнюю влагу. Это позволит дольше сохранить свежесть при дальнейшем хранении.

Холодильник — лучший друг зелени

Самый оптимальный способ хранения большинства видов зелени — в холодильнике. Здесь они сохраняют свежесть, аромат и питательные свойства до 5-7 дней.

Для этого поместите вымытую и высушенную зелень в пластиковый пакет или контейнер с небольшим количеством воды на дне. Так влага будет поддерживаться, но не избыточная. Не забудьте плотно закрыть емкость.

Хранение в морозилке

Тем, кто хочет сохранить зелень на более длительный срок, стоит воспользоваться заморозкой. Она позволяет продлить срок хранения до 6-8 месяцев.

Для этого необходимо зелень тщательно вымыть, просушить и измельчить. Разложите порционно в пакеты или контейнеры и отправьте в морозилку. Низкая температура надолго законсервирует все полезные вещества.

Сушка зелени

Ещё один способ долговременного хранения — это высушивание. Высушенная зелень может храниться до года, сохраняя при этом большую часть витаминов и ароматов.

Для сушки промойте и просушите зелень, а затем разложите тонким слоем на противне или специальных сушилках. Поместите в теплое, хорошо проветриваемое место. Когда растения полностью высохнут, уберите их в плотно закрытые контейнеры.

Используя эти простые способы, вы сможете наслаждаться свежестью и ароматом собственноручно выращенной зелени круглый год! Главное — правильно подготовить ее к хранению.