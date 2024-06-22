Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пьяный пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов, чтобы получить алкоголь
Эти советы продлят жизнь свежей зелени
Express.co.uk: учёные назвали доступный продукт, который хорошо снижает холестерин
Стало известно, почему нельзя гладить кошек против шерсти
Агата Муцениеце заявила, что она не нравится себе как актриса
Доля автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, сократилась до 8,5% в мае 2024
Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Топ-пять упражнений от хореографа, чтобы остаться в отличной физической форме
Иван Ургант заявил, что боялся Онегина после просмотра одноимённого фильма
Время копать картофель: как определить оптимальный момент для уборки урожая

Эти признаки расскажут, когда копать картошку

2:03
Садоводство » Овощи

Пора картофеля - один из самых ответственных этапов в выращивании этой культуры. Как понять, что картофель в вашем огороде созрел и его пора выкапывать? Существует несколько верных признаков, на которые стоит обратить внимание.

Эти признаки расскажут, когда копать картошку
Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Увядание ботвы
Самый явный сигнал того, что картофель готов к уборке - постепенное отмирание и увядание надземной части растения. Когда ботва начинает желтеть, сохнуть и увядать, можно смело приступать к выкапыванию клубней. Обычно этот процесс начинается через 2-3 недели после цветения.

Образование клубней
Еще один признак готовности картофеля к уборке - полное формирование клубней. Чтобы проверить это, можно аккуратно раскопать куст в нескольких местах и посмотреть, достигли ли клубни своего окончательного размера. Если да - значит, картофель можно выкапывать.

Плотность кроны
Обратите внимание и на плотность картофельной ботвы. Когда растения переходят к клубнеобразованию, их наземная часть становится менее густой и раскидистой. Если крона выглядит разреженной, а нижние листья начали опадать - пора приступать к выкапыванию.

Цвет и состояние кожуры
Еще один важный признак спелости картофеля - состояние его кожуры. Когда клубни достигли нужной зрелости, кожура становится плотной, не стирается при легком прикосновении. Также меняется ее окраска - с зеленоватой на более коричневатую.

Наличие цветков
Если на кустах картофеля продолжают распускаться цветки, значит, клубни еще не достигли полной зрелости. Дождитесь, когда цветение прекратится - это сигнал того, что пора приступать к выкапыванию.

Внимательно следите за всеми этими признаками, и вы сможете точно определить оптимальный момент для уборки картофельного урожая. Вовремя проведенная копка обеспечит вас хорошими, здоровыми клубнями.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу
Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу
Последние материалы
Топ-пять упражнений от хореографа, чтобы остаться в отличной физической форме
Иван Ургант заявил, что боялся Онегина после просмотра одноимённого фильма
Дверь из стали толщиной 2-3 мм надёжно защитит ваш дом, заверил строительный эксперт
Эксперты ответили, можно ли называть кошек и собак человеческими именами
Африканец приехал в Россию и восхитился
Моменты, когда следует обратиться к медицинскому педикюру
PID: молодые мужчины с наибольшей вероятностью решатся вживить киберимпланты
Эти признаки расскажут, когда копать картошку
Певица Валерия трогательно поздравила дочь с днём рождения
Спрос на эфиромасличные культуры растет: в Крыму собирают лаванду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников