Время копать картофель: как определить оптимальный момент для уборки урожая

Эти признаки расскажут, когда копать картошку

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Пора картофеля - один из самых ответственных этапов в выращивании этой культуры. Как понять, что картофель в вашем огороде созрел и его пора выкапывать? Существует несколько верных признаков, на которые стоит обратить внимание.

Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Увядание ботвы

Самый явный сигнал того, что картофель готов к уборке - постепенное отмирание и увядание надземной части растения. Когда ботва начинает желтеть, сохнуть и увядать, можно смело приступать к выкапыванию клубней. Обычно этот процесс начинается через 2-3 недели после цветения.

Образование клубней

Еще один признак готовности картофеля к уборке - полное формирование клубней. Чтобы проверить это, можно аккуратно раскопать куст в нескольких местах и посмотреть, достигли ли клубни своего окончательного размера. Если да - значит, картофель можно выкапывать.

Плотность кроны

Обратите внимание и на плотность картофельной ботвы. Когда растения переходят к клубнеобразованию, их наземная часть становится менее густой и раскидистой. Если крона выглядит разреженной, а нижние листья начали опадать - пора приступать к выкапыванию.

Цвет и состояние кожуры

Еще один важный признак спелости картофеля - состояние его кожуры. Когда клубни достигли нужной зрелости, кожура становится плотной, не стирается при легком прикосновении. Также меняется ее окраска - с зеленоватой на более коричневатую.

Наличие цветков

Если на кустах картофеля продолжают распускаться цветки, значит, клубни еще не достигли полной зрелости. Дождитесь, когда цветение прекратится - это сигнал того, что пора приступать к выкапыванию.

Внимательно следите за всеми этими признаками, и вы сможете точно определить оптимальный момент для уборки картофельного урожая. Вовремя проведенная копка обеспечит вас хорошими, здоровыми клубнями.