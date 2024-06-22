Пользуемся помощью природы: какие полезные насекомые живут на дачном участке

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Удивительные помощники садовода: самые интересные полезные насекомые

2:05
Садоводство » Советы

Многие дачники ведут непримиримую борьбу с насекомыми на своём участке, стараясь уничтожить всех без разбора. Но мало кто знает, что среди этих маленьких "вредителей" есть немало настоящих помощников садовода.

Удивительные помощники садовода: самые интересные полезные насекомые
Фото: commons.wikimedia.org by Francisco Welter-Schultes is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Божьи коровки
Эти яркие жучки — настоящие защитники наших растений. Личинки и взрослые особи божьих коровок питаются тлей, паутинными клещами и другими вредными насекомыми. Они могут уничтожать до нескольких сотен особей в день. Не борясь с божьими коровками, вы обеспечите своим посадкам эффективную биологическую защиту.

Златоглазки
Златоглазки — ещё один незаменимый помощник в саду. Личинки этих насекомых питаются тлей, паутинными клещами, трипсами и другими вредными организмами. Взрослые особи откладывают яйца на листьях, которые вскоре оплетаются сетью из паутины. Это служит защитой для потомства златоглазок.

Жужелицы
Эти жуки считаются одними из самых эффективных хищников на дачном участке. Они уничтожают гусениц бабочек-вредителей, личинок майских жуков и проволочников. Жужелицы особенно активны ночью, когда большинство их жертв вылезает на поверхность.

Наездники
Мелкие паразитические наездники играют важную роль в естественной борьбе с вредителями. Самки этих насекомых откладывают яйца внутрь личинок и куколок вредителей. Развивающиеся личинки наездников питаются "изнутри", уничтожая своего "хозяина".

Хищные клопы
Среди клопов есть группа видов, питающихся другими насекомыми. Они нападают на гусениц, тлю, паутинных клещей. Примером таких полезных клопов могут служить клоп-охотник или клоп-сверчок.

Привлекая и сохраняя на участке этих полезных насекомых, вы сможете существенно снизить количество вредителей без применения химических средств.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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