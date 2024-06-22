Нужна ли прищипка огурцов и как её правильно выполнять

Для получения обильного и качественного урожая огурцов важно правильно ухаживать за растениями. Одна из агротехнических операций, вызывающая у многих дачников вопросы, — прищипвание огурцов.
Прищипывание — это удаление верхушечной точки роста растения. В случае с огурцами это позволяет:
Таким образом, правильно проведенная прищипка способствует формированию компактного, хорошо облиственного куста огурца с высокой продуктивностью.
Первую прищипку огурцов следует провести, когда растение достигнет высоты 20-25 см и сформирует 5-6 листьев. Обрежьте верхушку главного побега, оставив 2-3 листа.
Второй раз выполняют, когда длина боковых побегов достигнет 30-40 см. Удалите их верхушки, оставив 4-5 листочков.
При необходимости процедуру можно повторять еще 1-2 раза по мере отрастания новых боковых побегов.
Важно помнить, что прищипка должна осуществляться аккуратно, не повреждая листья и соцветия. Для этого используйте острые, чистые ножницы или секатор.
Не прищипывайте растение в жаркую солнечную погоду — это может привести к ожогам. Лучше выполнять эту процедуру в пасмурный день или вечером.
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