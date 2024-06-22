Нужна ли прищипка огурцов и как её правильно выполнять

Делимся советами насчёт прищипывания огурцов

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для получения обильного и качественного урожая огурцов важно правильно ухаживать за растениями. Одна из агротехнических операций, вызывающая у многих дачников вопросы, — прищипвание огурцов.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зачем прищипывать огурцы?

Прищипывание — это удаление верхушечной точки роста растения. В случае с огурцами это позволяет:

сдерживать интенсивный рост стебля и ускорять развитие боковых побегов;

стимулировать образование большего количества женских цветков и завязей;

равномерно распределять питательные вещества по всему растению;

повысить общую урожайность и качество плодов.

Таким образом, правильно проведенная прищипка способствует формированию компактного, хорошо облиственного куста огурца с высокой продуктивностью.

Когда и как прищипывать?

Первую прищипку огурцов следует провести, когда растение достигнет высоты 20-25 см и сформирует 5-6 листьев. Обрежьте верхушку главного побега, оставив 2-3 листа.

Второй раз выполняют, когда длина боковых побегов достигнет 30-40 см. Удалите их верхушки, оставив 4-5 листочков.

При необходимости процедуру можно повторять еще 1-2 раза по мере отрастания новых боковых побегов.

Важно помнить, что прищипка должна осуществляться аккуратно, не повреждая листья и соцветия. Для этого используйте острые, чистые ножницы или секатор.

Не прищипывайте растение в жаркую солнечную погоду — это может привести к ожогам. Лучше выполнять эту процедуру в пасмурный день или вечером.