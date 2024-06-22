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Почему не растут посаженные семена травы

Что делать, если трава не всходит?

2:18
Садоводство » Советы

Создание красивого, сочного газона — мечта многих дачников. Однако бывает, что семена, высаженные с большой надеждой, так и не дают всходов. Почему же это происходит и как решить проблему?

Что делать, если трава не всходит?
Фото: flickr.com by Дэн Фой is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Недостаточная влажность
Одна из самых распространённых причин неудачного прорастания травы — недостаток влаги в почве. Семена газонных трав требуют постоянного умеренного увлажнения, особенно в первые 2-3 недели после посева. Пересыхание или переувлажнение грунта может полностью погубить всходы.

Убедитесь, что почва регулярно увлажняется, но не чрезмерно. Старайтесь поддерживать ее во влажном, но не мокром состоянии. Используйте дождевание или ручной полив, равномерно распределяя воду по всей площади.

Неподходящая почва
Травы предпочитают легкие, плодородные, хорошо аэрируемые почвы. Если грунт на вашем участке тяжелый, глинистый или бедный, это может стать причиной плохих всходов.

Перед посевом обязательно перекопайте и рыхлите землю, внесите органические удобрения. Это улучшит ее структуру и насытит необходимыми для прорастания семян питательными веществами.

Поверхностное заделывание
Ещё одна распространённая ошибка — слишком глубокое или слишком мелкое заделывание семян в почву. Травяные семена требуют неглубокого заделывания, буквально на 1-2 см. Если они окажутся слишком глубоко, всходы не смогут пробиться наружу. А при слишком поверхностном посеве их могут сдуть ветром или смыть дождем.

Неподходящее время посева
Для каждого региона существуют оптимальные сроки посева газонных трав. Если вы посадите семена не в это время, они могут просто не взойти. Как правило, лучше всего сеять газонные травы ранней весной или поздней осенью.

Следуя этим простым советам, вы сможете обеспечить благоприятные условия для прорастания семян и получить здоровый, густой газон. Не отчаивайтесь, если при первой попытке трава не взошла — попробуйте снова, учитывая возможные ошибки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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