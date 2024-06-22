Универсальные способы применения скошенной травы на даче

Как применить скошненую траву на даче

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Покос газона — одна из самых трудоемких работ на дачном участке. Однако мало кто задумывается о дальнейшем использовании полученной в результате скашивания травы. Между тем эта "отходы" могут принести немалую пользу вашему хозяйству.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мульчирование почвы

Свежескошенная трава — отличный питательный мульч для грядок и приствольных кругов деревьев. Она сохраняет влагу в почве, защищает корни растений от иссушения и перегрева. По мере перегнивания трава обогащает землю органическими веществами, улучшая ее структуру и плодородие.

Для мульчирования используйте слой травы толщиной 5-10 см. Периодически его нужно обновлять, не давая слою слишком сильно перегнивать и высыхать.

Компостирование

Скошенную траву можно добавлять в компостную кучу. Она является прекрасным источником азота, необходимого для ускорения процесса разложения. Чередуйте слои травы с другими органическими отходами, такими как листья, опилки, пищевые остатки. Это поможет получить питательный перегной для подкормки растений.

Подкормка растений

Свежескошенную траву можно использовать в качестве удобрения. Измельченную траву разбрасывают по поверхности почвы вокруг кустарников, деревьев и на грядках. При перегнивании она обогатит землю питательными веществами.

Можно также готовить травяной настой. Для этого траву заливают водой и настаивают в течение 10-14 дней. Полученный "зеленый бульон" разбавляют водой в пропорции 1:10 и используют для подкормки растений.

Корм для животных

Скошенная трава может стать ценным сырьем для создания домашних кормовых запасов. Её охотно поедают козы, овцы, кролики. Для заготовки травяных кормов растения скашивают до начала цветения, когда они наиболее питательны.

Как видите, скошенная трава на даче — это не мусор, а ценное сырье. Грамотно используя ее, вы сможете улучшить плодородие почвы, накормить домашних животных и значительно сэкономить на покупке удобрений.