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Какие кустарники обладают высокой устойчивостью к холодам

Эти кустарники подойдут для регионов с суровым климатом

2:16
Садоводство » Деревья и кустарники

Выбирая растения для своего сада в регионах с суровыми зимними условиями, особое внимание стоит уделить морозоустойчивым кустарникам. Они не только украсят ваш участок, но и сохранят жизнеспособность даже при самых низких температурах.

Эти кустарники подойдут для регионов с суровым климатом
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Какие кустарники устойчивы к холодам?

Существует целый ряд видов, которые отличаются высокой зимостойкостью:

Барбарис. Великолепно переносит морозы до -30°C. Имеет декоративные шипы и ярко-красные плоды, сохраняющиеся на кусте до весны.

Боярышник. Выдерживает понижение температуры до -35°C. Его разнообразные виды радуют обильным цветением и урожаем ярких ягод.

Дерен. Отлично приспособлен к суровым зимам с морозами до -40°C. Ценится за красивые соцветия и ветви с яркой корой.

Жимолость. Многие сорта этого кустарника способны переносить морозы до -45°C. Порадуют ранним цветением и вкусными ягодами.

Лещина. Выдерживает температуры до -35°C. Ее орехи и декоративная листва являются ценным дополнением к ландшафту.

Спирея. Этот устойчивый к холоду кустарник успешно растет даже при -40°C. Привлекает пышным цветением в весеннее время.

Ирга. Легко переносит морозы до -45°C. Ее ягоды обладают великолепными вкусовыми качествами.

При правильном уходе эти морозостойкие кустарники станут украшением вашего сада даже в самые суровые зимы.

Секреты зимостойкости

Чтобы кустарники хорошо перенесли холода, важно:

  • обеспечить правильную посадку и дренаж грунта;
  • мульчировать приствольные круги торфом или соломой;
  • укрывать особо ценные экземпляры на зиму;
  • регулярно вносить минеральные удобрения.

Следуя этим простым советам, вы сможете создать великолепные живые изгороди и композиции из морозостойких кустарников, которые будут радовать вас своим видом круглый год.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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