Жирование томатов: как избежать проблемы и получить богатый урожай

Почему томаты жируют и как с этим бороться

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Жирование - нежелательное явление, с которым нередко сталкиваются садоводы при выращивании томатов. Оно выражается в чрезмерном развитии растительной массы в ущерб плодообразованию. Такие томаты растут крупными, но дают низкий урожай. Давайте разберёмся, что делать, чтобы этого избежать.

Фото: local tomatoes by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Почему томаты жируют?

Основные причины жирования томатов:

избыток азотных удобрений. Азот стимулирует рост зеленой массы, но подавляет плодоношение;

переувлажнение почвы. Застой влаги в грунте приводит к гипертрофии вегетативных органов растения;

загущенные посадки. Растения конкурируют за свет, питание и влагу, что провоцирует их чрезмерный рост;

неблагоприятные погодные условия. Затяжная прохладная погода с обильными осадками также может спровоцировать жирование томатов.

Как предотвратить жирование томатов?

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо соблюдать правила агротехники:

сбалансировать питание растений. Отдавайте предпочтение комплексным удобрениям с повышенным содержанием фосфора и калия;

поддерживать оптимальный температурный и влажностный режим. Не допускайте застоя влаги в почве;

своевременно проводить формирование куста. Удаляйте пасынки и лишние листья;

обеспечить хорошее освещение и проветривание посадок. Не допускайте загущения растений;

в период плодоношения подкармливайте томаты калийными удобрениями.

Если признаки жирования уже проявились, можно попробовать замедлить рост вегетативной массы с помощью прищипывания верхушек побегов или листовых пластин.

Следуя этим простым советам, вы сможете предотвратить жирование ваших томатных кустов и получить богатый, здоровый урожай.