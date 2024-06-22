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Жирование томатов: как избежать проблемы и получить богатый урожай

Почему томаты жируют и как с этим бороться

1:54
Садоводство » Овощи

Жирование - нежелательное явление, с которым нередко сталкиваются садоводы при выращивании томатов. Оно выражается в чрезмерном развитии растительной массы в ущерб плодообразованию. Такие томаты растут крупными, но дают низкий урожай. Давайте разберёмся, что делать, чтобы этого избежать.

Почему томаты жируют и как с этим бороться
Фото: local tomatoes by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Почему томаты жируют?

Основные причины жирования томатов:

  • избыток азотных удобрений. Азот стимулирует рост зеленой массы, но подавляет плодоношение;
  • переувлажнение почвы. Застой влаги в грунте приводит к гипертрофии вегетативных органов растения;
  • загущенные посадки. Растения конкурируют за свет, питание и влагу, что провоцирует их чрезмерный рост;
  • неблагоприятные погодные условия. Затяжная прохладная погода с обильными осадками также может спровоцировать жирование томатов.

Как предотвратить жирование томатов?

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо соблюдать правила агротехники:

  • сбалансировать питание растений. Отдавайте предпочтение комплексным удобрениям с повышенным содержанием фосфора и калия;
  • поддерживать оптимальный температурный и влажностный режим. Не допускайте застоя влаги в почве;
  • своевременно проводить формирование куста. Удаляйте пасынки и лишние листья;
  • обеспечить хорошее освещение и проветривание посадок. Не допускайте загущения растений;
  • в период плодоношения подкармливайте томаты калийными удобрениями.

Если признаки жирования уже проявились, можно попробовать замедлить рост вегетативной массы с помощью прищипывания верхушек побегов или листовых пластин.

Следуя этим простым советам, вы сможете предотвратить жирование ваших томатных кустов и получить богатый, здоровый урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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