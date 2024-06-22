Жирование томатов: как избежать проблемы и получить богатый урожай

Жирование - нежелательное явление, с которым нередко сталкиваются садоводы при выращивании томатов. Оно выражается в чрезмерном развитии растительной массы в ущерб плодообразованию. Такие томаты растут крупными, но дают низкий урожай. Давайте разберёмся, что делать, чтобы этого избежать.
Фото: local tomatoes by liz west from Boxborough, MA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Почему томаты жируют?
Основные причины жирования томатов:
избыток азотных удобрений. Азот стимулирует рост зеленой массы, но подавляет плодоношение;
переувлажнение почвы. Застой влаги в грунте приводит к гипертрофии вегетативных органов растения;
загущенные посадки. Растения конкурируют за свет, питание и влагу, что провоцирует их чрезмерный рост;
неблагоприятные погодные условия. Затяжная прохладная погода с обильными осадками также может спровоцировать жирование томатов.
Как предотвратить жирование томатов?
Чтобы избежать этой проблемы, необходимо соблюдать правила агротехники:
сбалансировать питание растений. Отдавайте предпочтение комплексным удобрениям с повышенным содержанием фосфора и калия;
поддерживать оптимальный температурный и влажностный режим. Не допускайте застоя влаги в почве;
своевременно проводить формирование куста. Удаляйте пасынки и лишние листья;
обеспечить хорошее освещение и проветривание посадок. Не допускайте загущения растений;
в период плодоношения подкармливайте томаты калийными удобрениями.
Если признаки жирования уже проявились, можно попробовать замедлить рост вегетативной массы с помощью прищипывания верхушек побегов или листовых пластин.
Следуя этим простым советам, вы сможете предотвратить жирование ваших томатных кустов и получить богатый, здоровый урожай.