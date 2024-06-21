Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений

Калиевая селитра (нитрат калия) - универсальное минеральное удобрение, которое широко применяется в садоводстве и огородничестве. Оно содержит сразу два важнейших макроэлемента - калий и азот, необходимые для нормального роста и развития растений.
Калиевая селитра играет ключевую роль в жизнедеятельности растений:
Регулярная подкормка калиевой селитрой позволяет добиться более высокой урожайности и улучшить качество плодов и овощей. Она особенно эффективна для таких культур, как картофель, томаты, огурцы, ягодные кустарники.
Основные сроки внесения калиевой селитры:
Дозировка удобрения зависит от культуры и состояния почвы. Ориентировочно вносят 10-20 г на 1 кв.м участка. Раствор нитрата калия (10-15 г на 10 л воды) можно использовать для корневых и внекорневых подкормок.
Важно соблюдать правила безопасности при работе с калиевой селитрой, так как она легко воспламеняется. Нужно хранить её в плотно закрытой таре, вдали от открытого огня.
Комплексное применение калиевой селитры в сочетании с другими удобрениями позволит вам получить богатый, здоровый урожай с ваших грядок и плодовых деревьев. Используйте этот ценный питательный ресурс для блага ваших растений!
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