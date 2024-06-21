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Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений

Как подкармливать огород калиевой селитрой

2:00
Садоводство » Советы

Калиевая селитра (нитрат калия) - универсальное минеральное удобрение, которое широко применяется в садоводстве и огородничестве. Оно содержит сразу два важнейших макроэлемента - калий и азот, необходимые для нормального роста и развития растений.

Как подкармливать огород калиевой селитрой
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зачем нужна калиевая селитра?

Калиевая селитра играет ключевую роль в жизнедеятельности растений:

  • калий отвечает за формирование сильной корневой системы, повышает устойчивость к засухе, морозам и болезням;
  • азот стимулирует рост наземной части растения, образование листьев и бутонов..

Регулярная подкормка калиевой селитрой позволяет добиться более высокой урожайности и улучшить качество плодов и овощей. Она особенно эффективна для таких культур, как картофель, томаты, огурцы, ягодные кустарники.

Когда и как применять калиевую селитру?

Основные сроки внесения калиевой селитры:

  • весной - для ускорения роста и развития молодых растений;
  • в период цветения и плодоношения - для усиления завязывания плодов и их налива;
  • осенью - для подготовки растений к зимовке.

Дозировка удобрения зависит от культуры и состояния почвы. Ориентировочно вносят 10-20 г на 1 кв.м участка. Раствор нитрата калия (10-15 г на 10 л воды) можно использовать для корневых и внекорневых подкормок.

Важно соблюдать правила безопасности при работе с калиевой селитрой, так как она легко воспламеняется. Нужно хранить её в плотно закрытой таре, вдали от открытого огня.

Комплексное применение калиевой селитры в сочетании с другими удобрениями позволит вам получить богатый, здоровый урожай с ваших грядок и плодовых деревьев. Используйте этот ценный питательный ресурс для блага ваших растений!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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