Как использовать дрожжи на огороде: эффективная подкормка

Дрожжи можно использовать на огороде. В этой статье мы расскажем, какие методы используют опытные садоводы.
Прежде всего, дрожжи — отличный способ подкормить растения в своём саду. Это удобрение хорошо подходит как для садовых, так и для комнатных растений. Например, это удобрение хорошо подходит для выращивания томатов, перца, огурцов, картофеля, батата, зелени, лука, чеснока, а также ягод.
Подкормка не подходит для свеклы, редиса, моркови.
Для приготовления подкормки нужно взять пекарские дрожжи и развести их в тёплой воде. Например, можно развести 200 грамм дрожжей в одном литре воды, а затем разбавить раствор 10 литрами воды.
Раствор должен настояться в тёплом месте несколько дней. Также можно оставить кормовой раствор под прямыми солнечными лучами на 3 часа. После этого остаётся полить растения приготовленным раствором.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.