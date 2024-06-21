Как использовать дрожжи на огороде: эффективная подкормка

Приготовление дрожжевой подкормки для растений

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дрожжи можно использовать на огороде. В этой статье мы расскажем, какие методы используют опытные садоводы.

Фото: flickr.com by Your Best Digs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как можно использовать дрожжи на огороде

Прежде всего, дрожжи — отличный способ подкормить растения в своём саду. Это удобрение хорошо подходит как для садовых, так и для комнатных растений. Например, это удобрение хорошо подходит для выращивания томатов, перца, огурцов, картофеля, батата, зелени, лука, чеснока, а также ягод.

Подкормка не подходит для свеклы, редиса, моркови.

Как правильно сделать дрожжевую подкормку

Для приготовления подкормки нужно взять пекарские дрожжи и развести их в тёплой воде. Например, можно развести 200 грамм дрожжей в одном литре воды, а затем разбавить раствор 10 литрами воды.

Раствор должен настояться в тёплом месте несколько дней. Также можно оставить кормовой раствор под прямыми солнечными лучами на 3 часа. После этого остаётся полить растения приготовленным раствором.