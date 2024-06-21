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Как вырастить сладкий болгарский перец: полезные советы

Чтобы вырастить сладкий перец, нужны калийные удобрения

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Садоводство » Овощи

Болгарский перец не сложно вырастить на грядке. Для этого нужно соблюдать всего несколько правил.

Чтобы вырастить сладкий перец, нужны калийные удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by Léna is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Как вырастить болгарский перец

Для выращивания болгарского перца выбирайте время в марте, когда ночью не будет заморозков. Используйте компост при посадке. Регулярно обрезайте болгарский перец. Овощ следует подвязывать, чтобы поддерживать молодые растения по мере роста.

Чтобы повысить урожай, попробуйте прищипнуть растущую верхушку, когда растение достигнет высоты около 20 см. Это поможет стимулировать рост перцев.

Кроме того, следует регулярно поливать и подкармливать перцы. Используйте сбалансированные удобрения, содержащие калий, когда завязываются первые плоды.

Помимо полива, важно опрыскивать листву растения, чтобы отпугнуть вредителей и улучшить формирование бутонов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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