Как вырастить сладкий болгарский перец: полезные советы

Чтобы вырастить сладкий перец, нужны калийные удобрения

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Болгарский перец не сложно вырастить на грядке. Для этого нужно соблюдать всего несколько правил.

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Как вырастить болгарский перец

Для выращивания болгарского перца выбирайте время в марте, когда ночью не будет заморозков. Используйте компост при посадке. Регулярно обрезайте болгарский перец. Овощ следует подвязывать, чтобы поддерживать молодые растения по мере роста.

Чтобы повысить урожай, попробуйте прищипнуть растущую верхушку, когда растение достигнет высоты около 20 см. Это поможет стимулировать рост перцев.

Кроме того, следует регулярно поливать и подкармливать перцы. Используйте сбалансированные удобрения, содержащие калий, когда завязываются первые плоды.

Помимо полива, важно опрыскивать листву растения, чтобы отпугнуть вредителей и улучшить формирование бутонов.