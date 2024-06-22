Огурцы горчат: почему так происходит и что с этим можно сделать

Чтобы огурцы не были горькими, их нужно правильно поливать

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Иногда огурцы получаются на вкус очень горькие. Мы расскажем, что можно с этим сделать.

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Почему огурцы горчат

Огурцы вырастают горькими из-за вещества в составе, которое накапливается в кожуре. Это происходит в основном из-за неправильного полива овоща. Это также может случиться из-за холодной погоды при выращивании огурцов.

Как вырастить вкусные огурцы

Огурцы с горьким вкусом безопасны для употребления в пищу. Но они нравятся не многим. Как правило, горечь в огурцах сильная и мешает наслаждаться вкусом овоща.

Есть сорта огурцов, которые практически никогда не горчат. Также важно правильно поливать огурцы. Поливают овощ раз в неделю. Во время засухи и жаркой погоды увеличивайте количество поливов, так как почва быстрее испаряет влагу и становится сухой. Поливают огурцы поздно вечером или рано утром, когда температура воздуха низкая.

Если поливать овощи днём, когда ярко светит солнце и стоит жаркая погода, вода будет быстро испаряться из почвы и не будет полностью добираться до корневой системы растения.