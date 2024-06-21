Рассказываем, как вырастить здоровую облепиху

Как ухаживать за облепихой на даче

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Облепиха — ценная ягодная культура, которая все чаще появляется на дачных участках. Её плоды богаты витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, а потому пользуются большой популярностью. Однако для того, чтобы получить хороший урожай облепихи, за ней необходим правильный уход.

Фото: commons.wikimedia.org by Vmenkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International

Особенности выращивания облепихи

Облепиха — светолюбивое и засухоустойчивое растение. Оно предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Облепиха неприхотлива, но некоторые агротехнические приемы помогут улучшить ее рост и плодоношение.

Посадка и размещение облепихи

Высаживать облепиху лучше всего весной или осенью. Растения размещают на расстоянии 3-4 метра друг от друга, так как они достигают значительных размеров. Корневая система облепихи поверхностная, поэтому при посадке важно не заглублять её.

Уход и формирование кустов

Для получения обильного урожая облепихе необходим регулярный, но умеренный полив. Особенно важно поддерживать влажность почвы в период цветения и плодоношения.

Также ежегодно в весенне-летний период рекомендуется вносить под кусты облепихи комплексные минеральные удобрения, богатые азотом, фосфором и калием.

Важным агротехническим приемом является обрезка облепихи. Ежегодно удаляют старые, сухие, больные и загущающие крону ветви. Это улучшает освещение и проветривание растения, а также стимулирует рост новых плодовых побегов.

Защита от вредителей и болезней

Облепиха подвержена поражению вредителями, такими как клещи, листоеды и гусеницы. Для защиты от них проводят инсектицидные обработки. Также растения могут страдать от грибковых заболеваний, поэтому профилактически опрыскивают фунгицидами.

Следуя этим несложным рекомендациям по уходу, вы сможете вырастить на своём участке здоровые, обильно плодоносящие кусты облепихи.