Поливаем огурцы правильно: рассказываем о правилах, которые помогут вырастить хороший урожай и не навредить

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Огурцы в июне: секреты правильного полива для обильного урожая

1:05
Садоводство » Овощи

Июнь — время активного роста и плодоношения огурцов. Чтобы получить богатый урожай, правильный полив играет ключевую роль.

Огурцы в июне: секреты правильного полива для обильного урожая
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные правила полива огурцов в июне

• Регулярность. Поливать огурцы нужно регулярно, особенно в жаркую погоду. Оптимальная частота полива — 1-2 раза в день, утром и вечером.

• Температура воды. Используйте тёплую воду, около 20-25 градусов. Холодная вода может спровоцировать стресс у растений и замедлить их рост.

• Количество воды. Огурцы любят влагу, но не переносят застоя воды. Поливайте их обильно, но не заливайте.

• Способ полива. Лучше всего поливать огурцы под корень, избегая попадания воды на листья. Можно использовать лейку с рассеивателем или систему капельного полива.

• Мульчирование. Чтобы сохранить влагу в почве, замульчируйте грядки с огурцами соломой, скошенной травой или торфом.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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