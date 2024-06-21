Поливаем огурцы правильно: рассказываем о правилах, которые помогут вырастить хороший урожай и не навредить

Огурцы в июне: секреты правильного полива для обильного урожая

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Июнь — время активного роста и плодоношения огурцов. Чтобы получить богатый урожай, правильный полив играет ключевую роль.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Основные правила полива огурцов в июне

• Регулярность. Поливать огурцы нужно регулярно, особенно в жаркую погоду. Оптимальная частота полива — 1-2 раза в день, утром и вечером.

• Температура воды. Используйте тёплую воду, около 20-25 градусов. Холодная вода может спровоцировать стресс у растений и замедлить их рост.

• Количество воды. Огурцы любят влагу, но не переносят застоя воды. Поливайте их обильно, но не заливайте.

• Способ полива. Лучше всего поливать огурцы под корень, избегая попадания воды на листья. Можно использовать лейку с рассеивателем или систему капельного полива.

• Мульчирование. Чтобы сохранить влагу в почве, замульчируйте грядки с огурцами соломой, скошенной травой или торфом.