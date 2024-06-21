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Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит

Подкормка кабачков в июне: секреты обильного урожая

1:46
Садоводство » Овощи

В июне кабачки активно растут и плодоносят, поэтому им нужна дополнительная подкормка. Вот несколько рецептов, которые помогут вам получить богатый урожай.  

Подкормка кабачков в июне: секреты обильного урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Настой коровяка:

• Разведите 1 часть коровяка в 10 частях воды.
• Настаивайте в течение 7-10 дней в теплом месте.
• Перед использованием разбавьте настой еще раз в 2 раза водой.
• Поливайте кабачки под корень, избегая попадания на листья.

2. Настой куриного помёта:

• Смешайте 1 часть куриного помета с 20 частями воды.
• Настаивайте в течение 7-10 дней, периодически помешивая.
• Перед использованием разбавьте настой водой в пропорции 1:3.
• Поливайте кабачки по тому же принципу, что и при использовании коровяка.

3. Комплексное минеральное удобрение:

• Используйте удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, например, "Агрикола для овощей".
• Разведите удобрение в воде согласно инструкции на упаковке.
• Поливайте кабачки под корень.

4. Дрожжевая подкормка:

• Разведите 10 г свежих дрожжей в 10 л теплой воды.
• Добавьте 1 ст. л. сахара.
• Настаивайте в течение 2-3 часов.
• Разбавьте настой водой в соотношении 1:10.
• Поливайте кабачки под корень.

5. Зольный раствор:

• Разведите 1 стакан древесной золы в 10 л воды.
• Настаивайте в течение суток.
• Поливайте кабачки под корень.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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