Кабачки вырастут как на дрожжах: в июне полейте их этими натуральными подкормками — урожай удивит

В июне кабачки активно растут и плодоносят, поэтому им нужна дополнительная подкормка. Вот несколько рецептов, которые помогут вам получить богатый урожай.
1. Настой коровяка:
• Разведите 1 часть коровяка в 10 частях воды.
• Настаивайте в течение 7-10 дней в теплом месте.
• Перед использованием разбавьте настой еще раз в 2 раза водой.
• Поливайте кабачки под корень, избегая попадания на листья.
2. Настой куриного помёта:
• Смешайте 1 часть куриного помета с 20 частями воды.
• Настаивайте в течение 7-10 дней, периодически помешивая.
• Перед использованием разбавьте настой водой в пропорции 1:3.
• Поливайте кабачки по тому же принципу, что и при использовании коровяка.
3. Комплексное минеральное удобрение:
• Используйте удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, например, "Агрикола для овощей".
• Разведите удобрение в воде согласно инструкции на упаковке.
• Поливайте кабачки под корень.
4. Дрожжевая подкормка:
• Разведите 10 г свежих дрожжей в 10 л теплой воды.
• Добавьте 1 ст. л. сахара.
• Настаивайте в течение 2-3 часов.
• Разбавьте настой водой в соотношении 1:10.
• Поливайте кабачки под корень.
5. Зольный раствор:
• Разведите 1 стакан древесной золы в 10 л воды.
• Настаивайте в течение суток.
• Поливайте кабачки под корень.
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