От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сорняки — вечная проблема для любого дачника. Особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах, например, вдоль забора. Триммер часто бессилен, а косить газонокосилкой просто невозможно.

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Попробуйте эти методы борьбы с сорняками:

1. Химические средства. Гербициды — эффективный, но не всегда безопасный метод. Используйте препараты, избирательно действующие на сорняки, например, "Глифос". Будьте осторожны с сильными гербицидами, такими как "Торнадо" или "Антибурьян", они могут навредить культурным растениям.

2. Кипяток. Простой и быстрый способ — полить сорняки кипятком. Это временное решение, но его можно повторять по мере необходимости.

3. Уксус. Уксус — эффективное средство от сорняков. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1. Для усиления эффекта добавьте моющее средство и соль (2 ст. л. соли, 5 ст. л. уксуса и 1 ст. л. жидкого мыла на литр воды).

Важно!

• Не применяйте химические средства на огороде, они могут навредить культурным растениям.

• Будьте осторожны при работе с уксусом, он может повредить растения, которые вы не хотите уничтожать.