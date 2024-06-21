Тля упадёт замертво: обработайте этим средством растения — вредителя и с огнём не сыщите

С тлёй поможет справиться простой раствор

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Тля — настоящий бич для садоводов. Но не спешите хвататься за "химию"! Есть эффективные и безопасные средства, которые помогут справиться с этой напастью.

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Простые и эффективные растворы:

• Зелёное калийное мыло. Это мягкое и действенное средство против тли. Для усиления эффекта добавьте в раствор немного растительного масла.

• Нашатырный спирт с мылом. Смешайте 50 мл нашатырного спирта и 25 г хозяйственного мыла (жидкого или натертого) с 4 литрами воды.

Усиление эффективности

• Травяные отвары. Вместо воды в растворы можно добавить отвары трав с резким запахом — можжевельника, туи, ели, сосны или горького красного перца.

• Опрыскивание с двух сторон. Обрабатывайте растения не только сверху, но и снизу листьев, где прячется тля.

Натуральные средства действуют недолго, поэтому обработку нужно повторять каждые 1-2 недели, особенно после дождя.

Дополнительные советы

• Профилактика. Чтобы предотвратить появление тли, следите за состоянием растений, удаляйте сорняки и привлекайте в сад полезных насекомых, например, божьих коровок.