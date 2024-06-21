Рассказываем, как дождевые черви вредят растениям на дачном участке

Как снизить негативное воздействие дождевых червей на растения

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дождевые черви традиционно считаются помощниками садоводов и огородников. Их роль в улучшении структуры и плодородия почвы общеизвестна. Но мало кто знает, что в определенных случаях эти полезные на первый взгляд существа могут наносить серьёзный вред растениям. Давайте разберёмся, как именно и при каких условиях это происходит.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чем полезны дождевые черви в саду и огороде?

Дождевые черви играют важную роль в поддержании почвенного плодородия. Они рыхлят грунт, улучшая его воздухопроницаемость и водопроницаемость. Кроме того, их экскременты обогащают почву питательными веществами.

Но в некоторых ситуациях эта деятельность дождевых червей может приносить и вред растениям.

Как дождевые черви могут навредить растениям?

1. Обгрызание корней

Дождевые черви питаются органическими частицами в почве, включая нежные корни растений. Массовое присутствие червей может привести к сильному повреждению или даже полному уничтожению корневой системы.

2. Чрезмерное рыхление почвы

Интенсивная деятельность дождевых червей, особенно в сухое время года, приводит к резкому пересыханию верхнего слоя почвы. Это создает стрессовые условия для растений.

3. Распространение болезней

Ходы, прорываемые дождевыми червями, могут служить "дорожками" для распространения грибковых инфекций и бактериальных заболеваний по всему участку.

4. Вымывание питательных веществ

Деятельность червей способствует ускоренному вымыванию из почвы необходимых для растений азота, фосфора и калия.

Как снизить вред от дождевых червей?

Чтобы минимизировать негативное воздействие дождевых червей, необходимо:

регулярно рыхлить и мульчировать почву вокруг растений;

вносить достаточное количество органических удобрений;

применять биологические методы борьбы с вредителями.

Не стоит полностью избавляться от дождевых червей, но нужно контролировать их численность, чтобы они не наносили вред растениям.