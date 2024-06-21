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Рассказываем о том, какое уделять внимание клубнике во время жары

Как ухаживать за клубникой в жару

1:58
Садоводство » Плодовые

Летняя жара — испытание не только для человека, но и для растений на дачном участке. Особенно сложно приходится клубнике, которая очень чувствительна к высоким температурам и недостатку влаги. Чтобы сохранить урожай и здоровье ваших клубничных насаждений в период жары, необходимо знать, как за ними правильно ухаживать.

Как ухаживать за клубникой в жару
Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Полив клубники в жаркую погоду

Полив — ключевой фактор для выживания клубники в условиях засухи. Поливать растения нужно регулярно, не допуская пересыхания почвы. Старайтесь поливать рано утром или вечером, когда испарение воды минимально.

Особое внимание уделяйте молодым, только что посаженным кустикам — они наиболее уязвимы к жаре и нехватке влаги. Для взрослых растений достаточно 2-3 ведер воды на 1 кв. м.

Мульчирование как способ сохранения влаги
Мульчирование поверхности почвы вокруг клубники — еще один эффективный способ удержания влаги. Используйте для этого торф, опилки, солому или скошенную траву. Слой мульчи должен быть 5-10 см.

Рыхление и удаление сорняков

В жаркую погоду крайне важно регулярно рыхлить почву вокруг кустов клубники. Это улучшает газообмен и препятствует испарению влаги. Не забывайте также удалять сорняки, которые отбирают у клубники драгоценную влагу.

Защита от солнечных ожогов

В период сильной жары листья клубники могут получать ожоги от прямых солнечных лучей. Чтобы этого избежать, укрывайте кусты светлым агроволокном или сеткой. Это также предотвратит преждевременное их увядание.

Грамотный уход за клубникой в летнюю жару позволит сохранить её урожайность и получить вкусные, сочные ягоды. Будьте внимательны к потребностям растений в этот сложный период.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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