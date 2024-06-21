Эти органические подкормки улучшают вкусовые качества помидоров

Почему в июле важно правильно подкармливать помидоры?

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сладкие, "сахарные" помидоры пользуются особой популярностью среди любителей овощеводства. Их яркий вкус, насыщенный аромат и сочная мякоть так и манят попробовать. Чтобы получить такие помидоры, необходимо обеспечить растениям должный уход и правильное питание, особенно в июле.

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Почему в июле важно правильно подкармливать помидоры?

Июль — это время активного плодоношения томатов. Они расходуют большое количество питательных веществ на наращивание массы плодов и их созревание. Поэтому в этот период особенно важно обеспечить растения необходимыми для этого элементами.

Какие подкормки нужны в июле?

Для получения сладких, "сахарных" помидоров в июле рекомендуется использовать следующие виды подкормок:

1. Калийные удобрения

Высокое содержание калия способствует накоплению в плодах сахаров и улучшает их вкусовые качества. Используйте сульфат калия, комплексные удобрения с повышенным содержанием К.

2. Фосфорные удобрения

Фосфор стимулирует развитие корневой системы и улучшает цветение, что положительно сказывается на плодоношении. Вносите суперфосфат или комплексные удобрения с высоким содержанием P.

3. Подкормки для завязывания плодов

Специализированные жидкие удобрения, содержащие комплекс питательных веществ, способствуют активному завязыванию помидоров. Их следует вносить еженедельно в период цветения и плодоношения.

4. Органические подкормки

Компост, перегной или настои трав обогащают почву органическими веществами, улучшая вкусовые качества плодов.

Проводите подкормки помидоров в июле регулярно, через каждые 2-3 недели. Это обеспечит их сбалансированным питанием и поможет получить сладкие, ароматные помидоры.