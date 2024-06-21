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Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения

Как добиться яркого и продолжительного цветения роз?

1:35
Садоводство » Цветы

Июнь — время, когда розы, королевы наших садов, розы, начинают своё роскошное цветение. Чтобы оно было особенно ярким и продолжительным, необходимо позаботиться о правильном питании растений.

Как добиться яркого и продолжительного цветения роз?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Что нужно розам в июне?

• Органические подкормки. Розы обожают натуральные удобрения. При появлении первых бутонов подкормите их настоем коровяка, куриного помета или сорных трав.

• Костная мука. Добавьте под каждый куст 2-3 ст. ложки костной муки. Она богата фосфором, кальцием и другими микроэлементами, необходимыми для пышного цветения.

• Мульчирование. Улучшить эффект от подкормок поможет мульчирование почвы компостом или перепревшим навозом.

• Дополнительная подкормка перед цветением. Непосредственно перед распусканием бутонов подкормите розы раствором суперфосфата и сульфата калия. Добавление гумата калия усиливает действие удобрений.

• Магний для пышного цветения. Недостаток магния может привести к осыпанию бутонов. Подкормите розы раствором сульфата магния или используйте калимагнезию.

• Микроэлементы: В перерывах между подкормками обработайте розы по листьям раствором микроэлементов.

Важно помнить: после завершения первой волны цветения продолжайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями, но сократите дозу азота.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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