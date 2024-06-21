Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения

Июнь — время, когда розы, королевы наших садов, розы, начинают своё роскошное цветение. Чтобы оно было особенно ярким и продолжительным, необходимо позаботиться о правильном питании растений.
Что нужно розам в июне?
• Органические подкормки. Розы обожают натуральные удобрения. При появлении первых бутонов подкормите их настоем коровяка, куриного помета или сорных трав.
• Костная мука. Добавьте под каждый куст 2-3 ст. ложки костной муки. Она богата фосфором, кальцием и другими микроэлементами, необходимыми для пышного цветения.
• Мульчирование. Улучшить эффект от подкормок поможет мульчирование почвы компостом или перепревшим навозом.
• Дополнительная подкормка перед цветением. Непосредственно перед распусканием бутонов подкормите розы раствором суперфосфата и сульфата калия. Добавление гумата калия усиливает действие удобрений.
• Магний для пышного цветения. Недостаток магния может привести к осыпанию бутонов. Подкормите розы раствором сульфата магния или используйте калимагнезию.
• Микроэлементы: В перерывах между подкормками обработайте розы по листьям раствором микроэлементов.
Важно помнить: после завершения первой волны цветения продолжайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями, но сократите дозу азота.
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