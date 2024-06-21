У томатов осыпаются цветы: рассказываем о причинах и путях решения

У многих огородников возникает проблема — цветы на томатах засыхают и опадают, не успев завязаться. Давайте разберёмся, почему так происходит.
Причины осыпания цветков:
• Отсутствие опыления. Без помощи пчел и шмелей, которые переносят пыльцу, завязи не появятся. Если насекомых мало, выбирайте самоопыляемые сорта томатов.
• Недостаток питательных веществ. Томатам необходимы бор, фосфор, калий и другие элементы для успешного опыления и плодоношения. Подкармливайте растения борной кислотой и комплексными минеральными удобрениями.
• Неблагоприятные погодные условия. Высокая влажность делает пыльцу рыхлой, и она не высыпается из коробочки. Жаркая погода (выше +35 градусов) делает пыльцу стерильной.
• Недостаток влаги. Сухая почва препятствует формированию плодов из цветков. Регулярно поливайте томаты, особенно в жаркие дни.
Опрыскивание для повышения завязи:
Чтобы повысить шансы на образование завязей, можно опрыскать томаты специальными препаратами. В теплице это особенно актуально, где нет естественного опыления.
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