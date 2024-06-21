Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения

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Чем опрыснуть томаты во время цветения?

0:53
Садоводство » Овощи

В конце июня томаты в теплице активно цветут. Именно сейчас, на стадии цветения, важно опрыскать томаты в теплице. Борная кислота стимулирует цветение, увеличивая его интенсивность. Повышается урожайность томатов, а плоды становятся вкуснее за счёт увеличения содержания витаминов.

Чем опрыснуть томаты во время цветения?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Для приготовления раствора разведите 1 грамм борной кислоты в стакане горячей воды. После растворения порошка вылейте этот раствор в литровую банку с водой, перемешайте и перелейте в опрыскиватель. Этим раствором опрыскивайте листья томатов.

Опрыскивайте кусты томатов борной кислотой всего два раза за сезон: первый раз в конце июня, второй — когда завяжутся 1 и 2 кисть, а верхняя часть куста начнёт цвести.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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