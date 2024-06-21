Делимся советами, когда нужно поливать огород даже в дождливые дни

Стоит ли поливать огород во время периодических дождей

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Нередко во время периодических летних дождей огородники задаются вопросом: нужно ли продолжать поливать растения или можно сделать перерыв? Многие опасаются переувлажнения почвы и корней, но в то же время хотят обеспечить своим культурам регулярное и достаточное влагообеспечение. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Когда нужно продолжать поливать огород несмотря на дожди

Даже если на ваш огород периодически выпадают осадки, не стоит полностью отказываться от дополнительного полива. Есть несколько важных ситуаций, когда он по-прежнему необходим:

если дождей недостаточно для полноценного насыщения почвы влагой. Кратковременные ливни не всегда успевают хорошо пропитать землю;

если овощные или ягодные культуры находятся в активной фазе роста и развития (плодоношение, цветение). В такие периоды они расходуют больше влаги;

если почва на огороде отличается особой легкостью и быстро пересыхает после дождей. Тяжелые суглинистые или глинистые грунты удерживают влагу лучше;

при выращивании влаголюбивых культур, таких как огурцы, кабачки, томаты, которым необходимо постоянное достаточное увлажнение.

Признаки необходимости полива во время дождей

Если растения на огороде начинают увядать, скручивать или желтеть листья — это сигнал о недостатке влаги, даже несмотря на периодические дожди. Также на необходимость полива указывает образование трещин в почве.

В целом, решение о поливе во время дождливого периода зависит от конкретных условий вашего огорода и особенностей выращиваемых культур. Внимательно наблюдайте за растениями и ориентируйтесь на их состояние. Лучше перестраховаться, чем допустить стресс из-за недостатка влаги.