Делимся советами, когда нужно поливать огород даже в дождливые дни

Нередко во время периодических летних дождей огородники задаются вопросом: нужно ли продолжать поливать растения или можно сделать перерыв? Многие опасаются переувлажнения почвы и корней, но в то же время хотят обеспечить своим культурам регулярное и достаточное влагообеспечение. Попробуем разобраться в этом вопросе.
Даже если на ваш огород периодически выпадают осадки, не стоит полностью отказываться от дополнительного полива. Есть несколько важных ситуаций, когда он по-прежнему необходим:
Если растения на огороде начинают увядать, скручивать или желтеть листья — это сигнал о недостатке влаги, даже несмотря на периодические дожди. Также на необходимость полива указывает образование трещин в почве.
В целом, решение о поливе во время дождливого периода зависит от конкретных условий вашего огорода и особенностей выращиваемых культур. Внимательно наблюдайте за растениями и ориентируйтесь на их состояние. Лучше перестраховаться, чем допустить стресс из-за недостатка влаги.
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