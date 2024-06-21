Рассказываем на что обращать внимание при выборе земли для посадок

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Как выбрать землю для покупки под огород

2:04
Садоводство » Советы

Приобретение земельного участка под огород — ответственный шаг, требующий тщательной оценки качества почвы. Ведь от её плодородия и состава напрямую зависит будущий урожай выращиваемых культур. Рассмотрим основные критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе участка для огорода.

Как выбрать землю для покупки под огород
Фото: flickr.com by Chris_Parfitt is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Изучение характеристик почвы

Прежде всего необходимо оценить тип и состав почвы на участке. Оптимальны для огорода суглинистые или суглинисто-супесчаные почвы, богатые питательными веществами и с нейтральной или слабокислой реакцией.

Тяжелые глинистые и лёгкие песчаные почвы менее пригодны, так как требуют дополнительной обработки и внесения органики. Также стоит избегать участков с заболоченными или заиленными участками.

Определение глубины залегания грунтовых вод

Идеальный уровень залегания грунтовых вод для огорода — не менее 1,5-2 метров. Близкое залегание может вызывать переувлажнение почвы и развитие болезней растений.

Оценка степени естественного плодородия

Хороший показатель плодородия почвы — наличие на участке богатой и густой растительности: луговых трав, кустарников, деревьев. Это свидетельствует о высоком содержании органических веществ и макроэлементов.

Также показателем плодородия является темный, рыхлый, с приятным запахом верхний слой почвы толщиной 20-30 см.

Проверка на засоренность и наличие вредителей

Перед покупкой тщательно осмотрите участок на предмет сорняков и признаков наличия в почве вредных насекомых (проволочников, личинок майского жука и др.). Их присутствие значительно усложнит ведение огородного хозяйства.

Учитывая все эти характеристики, вы сможете выбрать оптимальный участок для высокоурожайного огорода, который будет радовать вас богатыми плодами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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