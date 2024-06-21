Вот что делать, когда у клубники сохнут листья: вы справитесь

Обнаружив, что листья клубники начинают сохнуть и буреть по краям, многие садоводы встревожены и пытаются понять причину этой проблемы. На самом деле такие симптомы - достаточно распространённое явление, связанное с различными факторами.
1. Недостаток влаги
Если почва вокруг кустов клубники пересыхает, это может стать причиной сухости и ожогов на листьях. Растения испытывают нехватку воды и не могут полноценно функционировать.
2. Недостаток питательных веществ
Особенно часто сухие кончики листьев появляются при нехватке калия, кальция или бора. Эти элементы важны для поддержания здоровья и роста листвы.
3. Воздействие прямых солнечных лучей
Длительное пребывание на ярком солнце также может вызывать ожоги на краях листьев клубники. Особенно это актуально для сортов с тонкими, нежными листьями.
4. Повреждение вредителями
Сухие пятна и ожоги на листьях могут быть следствием высасывания соков вредными насекомыми, такими как паутинные клещи или тля.
5. Грибковые заболевания
Иногда сухость по краям листьев - симптом распространения грибковых инфекций, таких как пятнистость листьев или мучнистая роса.
Для решения этой проблемы необходимо:
Соблюдая эти простые меры, вы сохраните здоровую, сочную листву ваших клубничных растений.
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