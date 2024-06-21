Вот что делать, когда у клубники сохнут листья: вы справитесь

Почему листья клубники сохнут по краям

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Обнаружив, что листья клубники начинают сохнуть и буреть по краям, многие садоводы встревожены и пытаются понять причину этой проблемы. На самом деле такие симптомы - достаточно распространённое явление, связанное с различными факторами.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основные причины сухих кончиков листьев клубники

1. Недостаток влаги

Если почва вокруг кустов клубники пересыхает, это может стать причиной сухости и ожогов на листьях. Растения испытывают нехватку воды и не могут полноценно функционировать.

2. Недостаток питательных веществ

Особенно часто сухие кончики листьев появляются при нехватке калия, кальция или бора. Эти элементы важны для поддержания здоровья и роста листвы.

3. Воздействие прямых солнечных лучей

Длительное пребывание на ярком солнце также может вызывать ожоги на краях листьев клубники. Особенно это актуально для сортов с тонкими, нежными листьями.

4. Повреждение вредителями

Сухие пятна и ожоги на листьях могут быть следствием высасывания соков вредными насекомыми, такими как паутинные клещи или тля.

5. Грибковые заболевания

Иногда сухость по краям листьев - симптом распространения грибковых инфекций, таких как пятнистость листьев или мучнистая роса.

Как предотвратить сухость листьев клубники?

Для решения этой проблемы необходимо:

регулярно и умеренно поливать кусты клубники;

вносить сбалансированные минеральные или органические удобрения;

защищать растения от прямых солнечных лучей в жаркую погоду;

своевременно бороться с вредителями и болезнями.

Соблюдая эти простые меры, вы сохраните здоровую, сочную листву ваших клубничных растений.