Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу

Многие дачники выбрасывают отработанную кофейную гущу, не подозревая о её пользе для сада и огорода. Между тем, это ценное натуральное удобрение и средство, которое может принести немало пользы на вашем участке.
Что содержит кофейная гуща?
В составе кофейной гущи содержится множество полезных веществ, включая:
Благодаря этому набору компонентов, кофейная гуща становится ценным удобрением, способным улучшать почвенное питание и здоровье растений.
Как использовать кофейную гущу на даче?
1. Мульчирование почвы
Рассыпая кофейную гущу вокруг кустарников и деревьев, вы получаете отличную мульчу, которая удерживает влагу и подавляет сорняки.
2. Удобрение для комнатных и садовых растений
Перемешайте гущу с водой в пропорции 1:10 и используйте для подкормки цветов, овощей, ягодников. Она насыщает почву питательными веществами.
3. Борьба с вредителями
Кофейная гуща отпугивает слизней, улиток и муравьев, защищая растения от повреждений. Рассыпайте ее вокруг стволов, на грядках и в цветниках.
4. Компостирование
Добавляйте гущу в компостную кучу - это ускорит ее разложение и обогатит компост питательными веществами.
5. Раскисление почвы
Если ваша почва имеет повышенную кислотность, кофейная гуща поможет ее нейтрализовать.
6. Удобрение для кислолюбивых растений
Гуща богата азотом, поэтому идеально подходит в качестве подкормки для гортензий, голубики, рододендронов.
Эффективное использование кофейной гущи позволит вам сэкономить на покупке удобрений, а также применять натуральные, экологичные средства для ухода за садом и огородом.
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