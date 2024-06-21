Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу

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Польза кофейной гущи для огорода

2:12
Садоводство » Советы

Многие дачники выбрасывают отработанную кофейную гущу, не подозревая о её пользе для сада и огорода. Между тем, это ценное натуральное удобрение и средство, которое может принести немало пользы на вашем участке.

Польза кофейной гущи для огорода
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Что содержит кофейная гуща?

В составе кофейной гущи содержится множество полезных веществ, включая:

  • азот, фосфор и калий - основные питательные элементы для растений;
  • микроэлементы - железо, медь, кальций, магний;
  • органические кислоты;
  • антиоксиданты.

Благодаря этому набору компонентов, кофейная гуща становится ценным удобрением, способным улучшать почвенное питание и здоровье растений.

Как использовать кофейную гущу на даче?

1. Мульчирование почвы
Рассыпая кофейную гущу вокруг кустарников и деревьев, вы получаете отличную мульчу, которая удерживает влагу и подавляет сорняки.

2. Удобрение для комнатных и садовых растений
Перемешайте гущу с водой в пропорции 1:10 и используйте для подкормки цветов, овощей, ягодников. Она насыщает почву питательными веществами.

3. Борьба с вредителями
Кофейная гуща отпугивает слизней, улиток и муравьев, защищая растения от повреждений. Рассыпайте ее вокруг стволов, на грядках и в цветниках.

4. Компостирование
Добавляйте гущу в компостную кучу - это ускорит ее разложение и обогатит компост питательными веществами.

5. Раскисление почвы
Если ваша почва имеет повышенную кислотность, кофейная гуща поможет ее нейтрализовать.

6. Удобрение для кислолюбивых растений
Гуща богата азотом, поэтому идеально подходит в качестве подкормки для гортензий, голубики, рододендронов.

Эффективное использование кофейной гущи позволит вам сэкономить на покупке удобрений, а также применять натуральные, экологичные средства для ухода за садом и огородом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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