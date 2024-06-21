Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу

Польза кофейной гущи для огорода

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие дачники выбрасывают отработанную кофейную гущу, не подозревая о её пользе для сада и огорода. Между тем, это ценное натуральное удобрение и средство, которое может принести немало пользы на вашем участке.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Что содержит кофейная гуща?

В составе кофейной гущи содержится множество полезных веществ, включая:

азот, фосфор и калий - основные питательные элементы для растений;

микроэлементы - железо, медь, кальций, магний;

органические кислоты;

антиоксиданты.

Благодаря этому набору компонентов, кофейная гуща становится ценным удобрением, способным улучшать почвенное питание и здоровье растений.

Как использовать кофейную гущу на даче?

1. Мульчирование почвы

Рассыпая кофейную гущу вокруг кустарников и деревьев, вы получаете отличную мульчу, которая удерживает влагу и подавляет сорняки.

2. Удобрение для комнатных и садовых растений

Перемешайте гущу с водой в пропорции 1:10 и используйте для подкормки цветов, овощей, ягодников. Она насыщает почву питательными веществами.

3. Борьба с вредителями

Кофейная гуща отпугивает слизней, улиток и муравьев, защищая растения от повреждений. Рассыпайте ее вокруг стволов, на грядках и в цветниках.

4. Компостирование

Добавляйте гущу в компостную кучу - это ускорит ее разложение и обогатит компост питательными веществами.

5. Раскисление почвы

Если ваша почва имеет повышенную кислотность, кофейная гуща поможет ее нейтрализовать.

6. Удобрение для кислолюбивых растений

Гуща богата азотом, поэтому идеально подходит в качестве подкормки для гортензий, голубики, рододендронов.

Эффективное использование кофейной гущи позволит вам сэкономить на покупке удобрений, а также применять натуральные, экологичные средства для ухода за садом и огородом.