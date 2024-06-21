Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке

Регулярный полив - обязательное условие для пышного цветения гортензий

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гортензия - один из самых ярких и запоминающихся цветов сада. Её пышные шапки соцветий придают любому ландшафту особую изысканность и декоративность. Но для получения действительно великолепных растений требуется особый уход.

Фото: commons.wikimedia.org by Atobar

Какие бывают гортензии и где их лучше сажать?

Гортензии подразделяются на несколько видов, различающихся по размерам и цвету соцветий. Наиболее популярны крупнолистные, древовидные и метельчатые гортензии.

Эти цветы предпочитают полутенистые, защищенные от ветра участки с плодородными, слегка кислыми почвами. Идеальное место для гортензии - под пологом деревьев или вдоль стен построек.

Как обеспечить пышное цветение гортензий?

Для получения ярких, обильных соцветий гортензиям необходим правильный уход:

Регулярный полив. Гортензии нуждаются в постоянной умеренной влажности почвы, особенно во время цветения. Не допускайте пересыхания грунта.

Кислотная подкормка. Для поддержания яркого окрашивания соцветий, регулярно подкармливайте гортензии удобрениями для кислых почв.

Формирующая обрезка. Обрезайте отцветшие соцветия, стимулируя образование новых бутонов. Также прореживайте загущенные кусты.

Зимняя защита. На зиму необходимо мульчировать приствольный круг и укрывать надземную часть растений, чтобы защитить от вымерзания.

Соблюдая эти несложные правила ухода, вы сможете вырастить на своём участке великолепные экземпляры гортензий, радующие глаз весь цветочный сезон.