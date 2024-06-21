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Следуя простым рекомендациям, вы получите великолепные кустики гейхер

Гейхера в саду – посадка, выращивание и уход

2:10
Садоводство » Цветы

Гейхера - прекрасный многолетник, который может стать украшением любого сада. Эти декоративные растения привлекают внимание своими необычными листьями и очаровательными цветками. Но для того, чтобы гейхеры радовали глаз, за ними необходим правильный уход.

Гейхера в саду – посадка, выращивание и уход
Фото: commons.wikimedia.org by Acabashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Особенности гейхеры
Гейхера относится к семейству камнеломковых. Это многолетнее травянистое растение с крупными, округлыми листьями разнообразной окраски - от зеленых до багряных. Цветки гейхеры собраны в метельчатые соцветия, также могут быть разной расцветки. 

Гейхеры предпочитают умеренно влажные, плодородные и хорошо дренированные почвы. Они отлично приживаются на затененных, защищенных от ветра участках.

Посадка гейхеры
Оптимальными сроками посадки гейхер считаются весна и осень. Выбирайте солнечные или полутенистые места для высадки. Почву необходимо предварительно перекопать и внести органические удобрения.

Саженцы следует размещать на расстоянии 30-40 см друг от друга. Заглубляйте растения до первых листьев, хорошо полейте и замульчируйте почву. 

Уход за гейхерами
Для пышного роста и цветения гейхерам требуется регулярный, но умеренный полив. Особенно важно обеспечить влажность почвы в период активной вегетации и цветения.

Подкармливайте гейхеры в весенне-летний период комплексными минеральными удобрениями. Это поможет улучшить декоративные качества листьев и стимулировать обильное цветение.

Своевременно удаляйте отцветшие соцветия и очищайте растения от засохших листьев. Это продлит период их декоративности.

Зимой гейхеры нуждаются в укрытии от морозов. Мульчируйте почву вокруг растений торфом, опилками или сухими листьями.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить на своем участке великолепные кустики гейхер, которые будут радовать вас своей красотой весь сезон.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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