Правила и сроки посадки рассады астр для получения обильного цветения

Астры - яркие и пышные многолетние цветы, которые радуют летним и осенним цветением садоводов. Но для того, чтобы их цветы были действительно роскошными, за астрами требуется особый уход. Давайте разберёмся, какие агротехнические приёмы помогут вырастить пышные астры.
Астры предпочитают солнечные, хорошо проветриваемые участки. Почва для них должна быть плодородной, с нейтральной кислотностью. Перед посадкой внесите в грунт перегной или компост, а также известь (если почва кислая).
Высаживать астры лучше всего весной или в начале лета, когда почва прогреется. Рассаду помещают на расстоянии 30-40 см друг от друга, заглубляя растения на уровень первых настоящих листьев. После посадки полейте и замульчируйте почву.
Для пышного цветения астрам необходим регулярный и грамотный уход:
Полив. Цветение астр требует обильных, но умеренных поливов. Избегайте застоя воды, а также резких перепадов влажности.
Подкормки. Растения нуждаются в подкормках комплексными минеральными удобрениями 2-3 раза за сезон. Это способствует интенсивному росту и развитию бутонов.
Удаление отцветших соцветий. Регулярно срезайте увядшие соцветия, чтобы стимулировать образование новых бутонов.
Профилактика болезней. Для предотвращения грибковых заболеваний проводите профилактические обработки фунгицидными препаратами.
Своевременная обрезка. После окончания цветения осенью необходимо обрезать надземную часть растений, оставив 5-10 см стебля.
Соблюдение этих простых, но важных рекомендаций по уходу позволит вырастить на вашем участке роскошные, обильноцветущие астры.
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