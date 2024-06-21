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Правила и сроки посадки рассады астр для получения обильного цветения

Как вырастить пышную астру: наши советы

2:07
Садоводство » Цветы

Астры - яркие и пышные многолетние цветы, которые радуют летним и осенним цветением садоводов. Но для того, чтобы их цветы были действительно роскошными, за астрами требуется особый уход. Давайте разберёмся, какие агротехнические приёмы помогут вырастить пышные астры.

Как вырастить пышную астру: наши советы
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Hille

Выбор места и подготовка почвы

Астры предпочитают солнечные, хорошо проветриваемые участки. Почва для них должна быть плодородной, с нейтральной кислотностью. Перед посадкой внесите в грунт перегной или компост, а также известь (если почва кислая).

Сроки и правила посадки астр

Высаживать астры лучше всего весной или в начале лета, когда почва прогреется. Рассаду помещают на расстоянии 30-40 см друг от друга, заглубляя растения на уровень первых настоящих листьев. После посадки полейте и замульчируйте почву.

Правила ухода за цветущими астрами

Для пышного цветения астрам необходим регулярный и грамотный уход:

Полив. Цветение астр требует обильных, но умеренных поливов. Избегайте застоя воды, а также резких перепадов влажности.

Подкормки. Растения нуждаются в подкормках комплексными минеральными удобрениями 2-3 раза за сезон. Это способствует интенсивному росту и развитию бутонов.

Удаление отцветших соцветий. Регулярно срезайте увядшие соцветия, чтобы стимулировать образование новых бутонов.

Профилактика болезней. Для предотвращения грибковых заболеваний проводите профилактические обработки фунгицидными препаратами.

Своевременная обрезка. После окончания цветения осенью необходимо обрезать надземную часть растений, оставив 5-10 см стебля.

Соблюдение этих простых, но важных рекомендаций по уходу позволит вырастить на вашем участке роскошные, обильноцветущие астры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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