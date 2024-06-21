Простые рекомендации по окучиванию для получения высоких урожаев

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Окучивание овощных культур: зачем это важно делать?

1:57
Садоводство » Овощи

Окучивание — один из важных агротехнических приемов в огородничестве. Он заключается в насыпании почвы вокруг основания стеблей овощных культур, формируя холмики или гребни. Это простое действие имеет множество преимуществ и применяется для многих видов овощей.

Окучивание овощных культур: зачем это важно делать?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Зачем нужно окучивать овощи?

Основные цели окучивания овощных культур:

1. Стимулирование образования дополнительных корней
Присыпанные землей участки стеблей начинают формировать новые, более мощные корни, улучшая питание и укрепление растений.

2. Предотвращение позеленения
Пригибание стеблей и создание холмов вокруг них позволяет закрывать от солнца нижние ярусы плодов, не давая им зеленеть.

3. Улучшение удержания влаги в почве
Окучивание создаёт микрорельеф, который препятствует быстрому испарению влаги и позволяет растениям дольше удерживать влагу.

4. Защита от выпревания и промерзания
Повышенный слой почвы вокруг стеблей предотвращает их выпирание из земли и защищает корни от вымерзания.

Какие овощи нужно окучивать?

Регулярное окучивание рекомендуется для следующих овощных культур:

  • картофель — один из самых распространённых овощей для окучивания. Оно стимулирует образование клубней;
  • томаты — окучивание предотвращает позеленение плодов, а также защищает нижние ярусы стеблей;
  • баклажаны и кабачки — окучивание предотвращает контакт нижних ветвей с землёй;
  • перец — окучивание повышает устойчивость к полеганию;
  • земляника — окучивание защищает ягоды от контакта с почвой.

Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы сможете создать оптимальные условия для роста и развития овощей на дачном участке. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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