Простые рекомендации по окучиванию для получения высоких урожаев

Окучивание — один из важных агротехнических приемов в огородничестве. Он заключается в насыпании почвы вокруг основания стеблей овощных культур, формируя холмики или гребни. Это простое действие имеет множество преимуществ и применяется для многих видов овощей.
Основные цели окучивания овощных культур:
1. Стимулирование образования дополнительных корней
Присыпанные землей участки стеблей начинают формировать новые, более мощные корни, улучшая питание и укрепление растений.
2. Предотвращение позеленения
Пригибание стеблей и создание холмов вокруг них позволяет закрывать от солнца нижние ярусы плодов, не давая им зеленеть.
3. Улучшение удержания влаги в почве
Окучивание создаёт микрорельеф, который препятствует быстрому испарению влаги и позволяет растениям дольше удерживать влагу.
4. Защита от выпревания и промерзания
Повышенный слой почвы вокруг стеблей предотвращает их выпирание из земли и защищает корни от вымерзания.
Регулярное окучивание рекомендуется для следующих овощных культур:
Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы сможете создать оптимальные условия для роста и развития овощей на дачном участке.
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