Рассказываем почему кабачки не завязывают плоды, хотя обильно цветут

Как стимулировать завязывание плодов на цветущих кабачках

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие начинающие огородники сталкиваются с проблемой, когда их кабачки обильно цветут, но при этом практически не образуют плодов. Почему такое происходит и что нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию?

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Почему кабачки не завязывают плоды?

Основных причин отсутствия завязей у кабачков может быть несколько:

1. Недостаточное опыление цветков

Если кабачки растут в тени или в закрытом пространстве, это может затруднять доступ насекомых-опылителей (пчёл, шмелей) к цветкам. В результате опыление происходит неполноценно.

2. Дисбаланс питательных веществ

Нехватка в почве питательных элементов, особенно калия и фосфора, негативно сказывается на плодообразовании кабачков. Растения тратят все силы на вегетативный рост, а не на завязывание плодов.

3. Стрессовые условия для растений

Заморозки, засуха, резкие перепады температур и чрезмерное переувлажнение почвы создают для кабачков стрессовые ситуации. В такие моменты они отдают приоритет выживанию, а не плодоношению.

Как стимулировать завязывание плодов?

Чтобы решить проблему с отсутствием завязей, необходимо предпринять следующие меры:

1. Обеспечить хорошее опыление

Высаживайте рядом с кабачками растения-медоносы, привлекающие насекомых-опылителей. Или опрыскивайте цветки кабачков разбавленным раствором сахара.

2. Провести подкормку

Внесите под кабачки комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Это поддержит плодообразование.

3. Улучшить условия выращивания

Позаботьтесь об оптимальных поливах, защите от заморозков и стрессовых ситуаций. Это обеспечит растениям необходимый комфорт для нормального развития.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете решить проблему отсутствия завязей на ваших кабачках и получить богатый урожай вкусных плодов.