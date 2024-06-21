Рассказываем почему кабачки не завязывают плоды, хотя обильно цветут

Многие начинающие огородники сталкиваются с проблемой, когда их кабачки обильно цветут, но при этом практически не образуют плодов. Почему такое происходит и что нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию?
Почему кабачки не завязывают плоды?
Основных причин отсутствия завязей у кабачков может быть несколько:
1. Недостаточное опыление цветков
Если кабачки растут в тени или в закрытом пространстве, это может затруднять доступ насекомых-опылителей (пчёл, шмелей) к цветкам. В результате опыление происходит неполноценно.
2. Дисбаланс питательных веществ
Нехватка в почве питательных элементов, особенно калия и фосфора, негативно сказывается на плодообразовании кабачков. Растения тратят все силы на вегетативный рост, а не на завязывание плодов.
3. Стрессовые условия для растений
Заморозки, засуха, резкие перепады температур и чрезмерное переувлажнение почвы создают для кабачков стрессовые ситуации. В такие моменты они отдают приоритет выживанию, а не плодоношению.
Как стимулировать завязывание плодов?
Чтобы решить проблему с отсутствием завязей, необходимо предпринять следующие меры:
1. Обеспечить хорошее опыление
Высаживайте рядом с кабачками растения-медоносы, привлекающие насекомых-опылителей. Или опрыскивайте цветки кабачков разбавленным раствором сахара.
2. Провести подкормку
Внесите под кабачки комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Это поддержит плодообразование.
3. Улучшить условия выращивания
Позаботьтесь об оптимальных поливах, защите от заморозков и стрессовых ситуаций. Это обеспечит растениям необходимый комфорт для нормального развития.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете решить проблему отсутствия завязей на ваших кабачках и получить богатый урожай вкусных плодов.
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