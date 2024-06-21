Механические методы борьбы с кротами - безопасный и простой способ избавления

Почему кроты поселяются на садовых участках?

Появление кротовых ходов и холмиков на газоне или в огороде - настоящее бедствие для садоводов. Эти маленькие, но сильные грызуны способны нанести существенный ущерб посадкам, портя корневую систему растений. Чтобы решить проблему, важно знать, какие методы борьбы с кротами наиболее эффективны.

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Причины появления кротов на участке

Основными причинами, привлекающими кротов, являются:

обилие дождевых червей и личинок насекомых в почве - любимая пища грызунов;

наличие густой растительности, под которой кроты могут устраивать ходы;

переувлажнённость участка, создающая благоприятные условия обитания.

Механические методы борьбы с кротами

Простейшим и наиболее безопасным способом избавиться от кротов являются механические средства:

установка специальных отпугивающих ловушек или пластиковых шипованых изгородей по периметру участка;

размещение в ходах отрубей, битого стекла, острых щебенок или металлических прутьев, которые травмируют животных;

встряхивание и утаптывание почвы вокруг ходов, чтобы сделать её менее пригодной для кротов.

Химические методы борьбы с кротами

Для более действенной борьбы можно использовать и химические средства:

специальные отравленные приманки, помещаемые в кротовые норы;

газовые картриджи, выделяющие угарный газ и вытесняющие кротов из ходов;

отпугивающие гранулы или аэрозоли, содержащие репелленты.

Биологические методы борьбы с кротами

В качестве мягкого и безопасного метода можно применять биологические способы:

высаживание растений, выделяющих неприятные для кротов запахи (чеснок, календула);

привлечение на участок хищников, питающихся кротами (ежей, лис, сов);

использование ультразвуковых отпугивателей, издающих сигналы, неприятные для грызунов.

Сочетание различных методов борьбы с кротами позволит вам эффективно решить проблему и защитить свой участок от этих вредителей.