Как предотвратить потерю урожая сливы: комплексные меры профилактики

Для садоводов преждевременное опадение зелёных плодов сливы является серьёзной проблемой. Вместо ожидаемого урожая они сталкиваются с усыпанной под деревьями землёй, утыканной мелкими незрелыми плодами. Разберёмся, что вызывает такое явление и как с ним бороться.
Существует несколько основных причин преждевременного опадения неспелых плодов сливы:
1. Стрессовые условия для растений
Резкие перепады температур, засуха, переувлажнение почвы или механические повреждения служат стрессом для деревьев сливы, вызывая сброс завязавшихся плодов.
2. Недостаток питательных веществ
Истощение почвы или отсутствие своевременных подкормок не позволяет дереву обеспечить растущие плоды необходимыми веществами. В результате они опадают.
3. Поражение вредителями и болезнями
Различные грибковые инфекции, а также вредители, повреждающие ветви и плоды сливы, могут спровоцировать массовое опадение зеленых плодов.
4. Перегруженность урожаем
Если на дереве завязалось слишком много плодов, оно не в состоянии их удержать и сбрасывает часть из них.
Чтобы избежать потери урожая, необходимо заранее позаботиться о защите деревьев сливы:
Комплексное применение этих мер поможет вам сохранить урожай сливы и получить богатый сбор полноценных плодов.
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