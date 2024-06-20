Как предотвратить потерю урожая сливы: комплексные меры профилактики

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Главные факторы опадения слив в саду

2:01
Садоводство » Деревья и кустарники

Для садоводов преждевременное опадение зелёных плодов сливы является серьёзной проблемой. Вместо ожидаемого урожая они сталкиваются с усыпанной под деревьями землёй, утыканной мелкими незрелыми плодами. Разберёмся, что вызывает такое явление и как с ним бороться.

Главные факторы опадения слив в саду
Фото: pixabay.com by Manseok Kim is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основные причины осыпания зеленых слив

Существует несколько основных причин преждевременного опадения неспелых плодов сливы:

1. Стрессовые условия для растений
Резкие перепады температур, засуха, переувлажнение почвы или механические повреждения служат стрессом для деревьев сливы, вызывая сброс завязавшихся плодов.

2. Недостаток питательных веществ
Истощение почвы или отсутствие своевременных подкормок не позволяет дереву обеспечить растущие плоды необходимыми веществами. В результате они опадают.

3. Поражение вредителями и болезнями
Различные грибковые инфекции, а также вредители, повреждающие ветви и плоды сливы, могут спровоцировать массовое опадение зеленых плодов.

4. Перегруженность урожаем
Если на дереве завязалось слишком много плодов, оно не в состоянии их удержать и сбрасывает часть из них.

Как предотвратить опадение зелёных слив

Чтобы избежать потери урожая, необходимо заранее позаботиться о защите деревьев сливы:

  • обеспечить регулярный, умеренный полив и вносить удобрения для поддержания сил растений;
  • проводить своевременную борьбу с болезнями и вредителями, опрыскивая деревья фунгицидами и инсектицидами;
  • прореживать завязь, оставляя оптимальное количество плодов для дерева;
  • в стрессовые периоды (заморозки, засуха) укрывать деревья, смягчая воздействие неблагоприятных факторов.

Комплексное применение этих мер поможет вам сохранить урожай сливы и получить богатый сбор полноценных плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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