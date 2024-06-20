Делимся советами, которые помогут избежать горечи в огурцах

Огурцы — одни из самых распространённых овощных культур на наших огородах. Но многие садоводы сталкиваются с проблемой горьковатого вкуса плодов. Это досадное явление может быть вызвано неправильным поливом огурцов. Рассмотрим, как нужно поливать эти овощи, чтобы избежать появления горечи.
Горький вкус огурцов обусловлен наличием в них специфических веществ — горьких гликозидов. Основными причинами повышенного накопления этих соединений могут быть:
Для того чтобы предотвратить появление горечи, необходимо придерживаться оптимального режима полива огурцов:
1. Увлажняйте почву своевременно и регулярно
Огурцы особенно нуждаются в регулярных поливах особенно во время цветения и плодоношения. Это позволит поддерживать оптимальный уровень влаги в почве.
2. Избегайте резких колебаний влажности
Чередование сухих и влажных периодов провоцирует накопление горьких веществ в плодах. Постарайтесь поддерживать равномерный полив.
3. Обеспечивайте достаточное питание растений
Регулярно вносите комплексные минеральные удобрения, богатые калием. Это будет способствовать лучшему усвоению влаги и подавлению синтеза горьких гликозидов.
4. Мульчируйте почву вокруг растений
Мульча (солома, опилки, скошенная трава) поможет сохранять влагу в почве, предотвращая ее пересыхание.
Соблюдение этих простых правил по поливу и уходу за огурцами поможет вам вырастить сочные, хрустящие и абсолютно неголькие плоды.
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