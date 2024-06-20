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Делимся советами, которые помогут избежать горечи в огурцах

Почему огурцы могут приобретать горький вкус?

2:03
Садоводство » Овощи

Огурцы — одни из самых распространённых овощных культур на наших огородах. Но многие садоводы сталкиваются с проблемой горьковатого вкуса плодов. Это досадное явление может быть вызвано неправильным поливом огурцов. Рассмотрим, как нужно поливать эти овощи, чтобы избежать появления горечи.

Почему огурцы могут приобретать горький вкус?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Что вызывает горький вкус огурцов?

Горький вкус огурцов обусловлен наличием в них специфических веществ — горьких гликозидов. Основными причинами повышенного накопления этих соединений могут быть:

  • недостаток или избыток влаги в почве;
  • недостаток питательных веществ, особенно калия;
  • повреждение растений вредителями или болезнями;
  • стрессовые условия для растений (засуха, заморозки и т. д.).

Правильный полив — залог сладких огурцов

Для того чтобы предотвратить появление горечи, необходимо придерживаться оптимального режима полива огурцов:

1. Увлажняйте почву своевременно и регулярно
Огурцы особенно нуждаются в регулярных поливах особенно во время цветения и плодоношения. Это позволит поддерживать оптимальный уровень влаги в почве.

2. Избегайте резких колебаний влажности
Чередование сухих и влажных периодов провоцирует накопление горьких веществ в плодах. Постарайтесь поддерживать равномерный полив.

3. Обеспечивайте достаточное питание растений
Регулярно вносите комплексные минеральные удобрения, богатые калием. Это будет способствовать лучшему усвоению влаги и подавлению синтеза горьких гликозидов.

4. Мульчируйте почву вокруг растений
Мульча (солома, опилки, скошенная трава) поможет сохранять влагу в почве, предотвращая ее пересыхание.

Соблюдение этих простых правил по поливу и уходу за огурцами поможет вам вырастить сочные, хрустящие и абсолютно неголькие плоды.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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