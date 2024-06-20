Эти вредители представляют опасность для баклажанов в июле

Почему баклажаны особенно уязвимы в начале лета?

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Июль — ответственный период для ухода за баклажанами. Именно в это время эти капризные овощи особенно уязвимы к различным заболеваниям и вредителям, которые могут серьёзно навредить урожаю. Чтобы сохранить здоровье ваших баклажанов и получить богатый урожай, необходимо уделить им должное внимание.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Опасные болезни баклажанов в начале лета

Начало июля — пик вегетативного роста баклажанов, когда они наиболее подвержены таким грибковым заболеваниям, как фузариоз, вертициллёз и макроспориоз. Эти болезни поражают корни, стебли и листья растения, вызывая их постепенное усыхание и гибель.

Вредители, представляющие опасность для баклажанов

В июле активно размножаются и наносят вред баклажанам такие насекомые, как колорадские жуки, тли и паутинные клещи. Они повреждают листья, плоды и стебли, нарушая нормальное развитие и снижая урожайность.

Своевременные обработки — залог здоровья баклажанов

Чтобы защитить баклажаны от болезней и вредителей в начале июля, необходимо провести следующие профилактические мероприятия:

Обработка фунгицидами

Опрыскайте растения препаратами, содержащими медь, хлорокись меди или дитиокарбаматы (Хом, Оксихом, Топаз). Повторяйте обработку каждые 10-14 дней.

Инсектицидные обработки

Используйте инсектициды, эффективные против колорадского жука, тли и паутинного клеща (Децис, Актара, Искра). Обрабатывайте особенно тщательно нижнюю сторону листьев.

Подкормка баклажанов

Внесите под кусты комплексное минеральное удобрение (NPK 10-10-10 или 15-15-15). Это поддержит силы растений и повысит их устойчивость к стрессам.

Следуя этим простым рекомендациям в начале июля, вы сможете сохранить здоровье ваших баклажанов и получить богатый урожай.