Томаты растут как на дрожжах: лучшее органическое удобрение для рекордного урожая

Лучшая подкормка для томатов в июле

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль — время, когда помидоры активно растут и развиваются, требуя дополнительного питания для обеспечения обильного урожая.

Фото: Own work by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Органические удобрения являются отличным выбором для подкормки помидоров, так как они обогащают почву полезными питательными веществами и способствуют здоровому росту растений. Компост, перегной, навоз или органические удобрения на основе морских водорослей — все это отличные варианты для подкормки помидоров.

Состав.

— 2 части зрелого компоста;

— костная мука;

— 1 часть костной муки;

— древесная зола;

— коровий навоз;

— яичная скорлупа.

Приготовление.

Смешайте все компоненты в большой ёмкости, тщательно перемешивая для равномерного распределения всех ингредиентов. Дайте смеси настояться в течение нескольких недель, чтобы все компоненты начали разлагаться и выделять полезные вещества.

Применение.

Раз в месяц подкармливайте растения, добавляя удобрение вокруг корней и аккуратно перемешивая с почвой. После внесения удобрения обязательно поливайте растения, чтобы питательные вещества быстрее достигли корней.