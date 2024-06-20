Томаты растут как на дрожжах: лучшее органическое удобрение для рекордного урожая

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Лучшая подкормка для томатов в июле

1:16
Садоводство

Июль — время, когда помидоры активно растут и развиваются, требуя дополнительного питания для обеспечения обильного урожая.

Лучшая подкормка для томатов в июле
Фото: Own work by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Органические удобрения являются отличным выбором для подкормки помидоров, так как они обогащают почву полезными питательными веществами и способствуют здоровому росту растений. Компост, перегной, навоз или органические удобрения на основе морских водорослей — все это отличные варианты для подкормки помидоров.

Состав.
— 2 части зрелого компоста;
— костная мука;
— 1 часть костной муки;
— древесная зола;
— коровий навоз;
— яичная скорлупа.

Приготовление.
Смешайте все компоненты в большой ёмкости, тщательно перемешивая для равномерного распределения всех ингредиентов. Дайте смеси настояться в течение нескольких недель, чтобы все компоненты начали разлагаться и выделять полезные вещества.

Применение.
Раз в месяц подкармливайте растения, добавляя удобрение вокруг корней и аккуратно перемешивая с почвой. После внесения удобрения обязательно поливайте растения, чтобы питательные вещества быстрее достигли корней.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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