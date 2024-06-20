Томаты растут как на дрожжах: лучшее органическое удобрение для рекордного урожая

Июль — время, когда помидоры активно растут и развиваются, требуя дополнительного питания для обеспечения обильного урожая.
Органические удобрения являются отличным выбором для подкормки помидоров, так как они обогащают почву полезными питательными веществами и способствуют здоровому росту растений. Компост, перегной, навоз или органические удобрения на основе морских водорослей — все это отличные варианты для подкормки помидоров.
Состав.
— 2 части зрелого компоста;
— костная мука;
— 1 часть костной муки;
— древесная зола;
— коровий навоз;
— яичная скорлупа.
Приготовление.
Смешайте все компоненты в большой ёмкости, тщательно перемешивая для равномерного распределения всех ингредиентов. Дайте смеси настояться в течение нескольких недель, чтобы все компоненты начали разлагаться и выделять полезные вещества.
Применение.
Раз в месяц подкармливайте растения, добавляя удобрение вокруг корней и аккуратно перемешивая с почвой. После внесения удобрения обязательно поливайте растения, чтобы питательные вещества быстрее достигли корней.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.