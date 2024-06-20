Как вырастить кабачок быстро и чем его подкормить: советы опытных садоводов

Кабачок — неприхотливое в выращивании растение. В этой статье мы расскажем, как правильно вырастить этот овощ.
Рассада кабачков плохо переносит холода и может погибнуть даже из-за небольших заморозков в ночное время. Поэтому старайтесь не спешить с посевом на рассаду.
Опытные садоводы рекомендуют сажать кабачки со второй половины мая до начала июля. Чем теплее почва и воздух на грядке, тем быстрее кабачки прорастают и растут.
Выберите солнечное место с не менее 6-10 часами солнечного света ежедневно. Обогатите почву компостом или хорошо перепревшим навозом и обеспечьте хороший дренаж.
Чтобы ускорить рост кабачков, нужно увеличить количество завязей на стадии цветения рассады. В этом помогает внекорневая подкормка кабачков с использованием раствора борной кислоты. Нужно 5 г кристаллов на 10 л теплой воды.
Чтобы привлечь к посадкам насекомых-опылителей, можно дополнительно обработать рассаду медовой водой. Для привлечения насекомых-опылителей используют 1-2 ст. л. меда на литр воды.
Кроме того, для подкормки кабачков лучше всего подходят коровяк и куриный помет. Для подкормки их используют в разбавленном виде. Коровяк разводят водой в пропорции 1:10, помет разводят в пропорции 1:3.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.