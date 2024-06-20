Чем подкормить виноград летом: лучшие варианты

Правила подкормки винограда в начале лета

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Для хорошего урожая винограда важна правильная подкормка. Поэтому нужно знать некоторые секреты.

Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какие удобрения предпочитает виноград

Самыми популярными удобрениями для винограда являются азот, калий и фосфор. Дело в том, что азот ускоряет рост винограда, а также увеличивает количество хлорофилла в растении. Это вещество также ускоряет фотосинтез, что полезно для винограда.

Фосфор необходим растению для быстрого развития корневой системы. Микроэлемент также стимулирует цветение и плодоношение винограда. Если растение высаживается на кислых почвах, бедных калием и фосфором, то золу используют как удобрение для винограда.

Опытные садоводы добавляют калий для лучшей зимостойкости растения.

Чем подкормить виноград в начале лета

В начале, середине и конце лета опытные садоводы подкармливают виноград комплексными составами, в состав которых входят калий, бор, цинк и фосфор. В июле ягоды начинают активно набирать вес и требуют большого количества воды.

Поэтому полив можно считать одним из ключевых действий этого месяца. Полив может быть организован через системы капельного орошения, дренажные ямы или даже затопление.