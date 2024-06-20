Чем подкормить виноград летом: лучшие варианты

Для хорошего урожая винограда важна правильная подкормка. Поэтому нужно знать некоторые секреты.
Самыми популярными удобрениями для винограда являются азот, калий и фосфор. Дело в том, что азот ускоряет рост винограда, а также увеличивает количество хлорофилла в растении. Это вещество также ускоряет фотосинтез, что полезно для винограда.
Фосфор необходим растению для быстрого развития корневой системы. Микроэлемент также стимулирует цветение и плодоношение винограда. Если растение высаживается на кислых почвах, бедных калием и фосфором, то золу используют как удобрение для винограда.
Опытные садоводы добавляют калий для лучшей зимостойкости растения.
В начале, середине и конце лета опытные садоводы подкармливают виноград комплексными составами, в состав которых входят калий, бор, цинк и фосфор. В июле ягоды начинают активно набирать вес и требуют большого количества воды.
Поэтому полив можно считать одним из ключевых действий этого месяца. Полив может быть организован через системы капельного орошения, дренажные ямы или даже затопление.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.