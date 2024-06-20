Секрет счастья и здоровья у вас в огороде: названа польза садоводства для организма

Садоводство, когда оно выполняется по собственному желанию, а не из необходимости, может значительно улучшить психологическое состояние человека.
Психолог и карьерный консультант Анна Мухина рассказала, что садоводство становится источником радости и хорошего настроения. Она отметила, что это также физическая активность, которая особенно полезна для тех, кто проводит много времени в офисе за сидячей работой.
Садоводство не только способствует улучшению физического здоровья благодаря умеренным упражнениям на свежем воздухе, но и предоставляет возможность временно уйти от городской суеты. Это позволяет человеку получить своего рода мини-детокс, окунувшись в природу. Анна Мухина подчеркивает, что работа в саду помогает сбалансировать умственное и физическое состояние, что особенно ценно в современном ритме жизни, сообщает NewsInfo.Ru.
Что касается медитативных практик, то Мухина считает, что не следует смешивать их с садоводством. Однако она добавляет, что по окончании физической работы в саду, когда человек чувствует усталость, можно заняться медитацией. Это способствует дополнительному расслаблению и восстановлению, помогая обрести внутренний покой и гармонию.
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