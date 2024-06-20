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Как вырастить крупную малину: советы садоводов, чем её подкормить

Подкормки для малины, чтобы она выросла крупной

1:27
Садоводство » Советы

Вырастить сладкую и крупную малину не сложно. Достаточно знать несколько моментов.

Подкормки для малины, чтобы она выросла крупной
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как вырастить малину

Выбирайте открытое, солнечное место для выращивания малины. Укрепляют и хорошо поливают, подвязывают стебли к опорам по мере роста.

Опытные садоводы рекомендуют выбирать место для посадки с юго-восточной или юго-западной стороны дома. Выбирая место для посадки, помните, что малина любит рыхлую и удобренную почву.

Также важно обрезать слабые и сухие стебли. Благодаря правильной обрезке малины улучшается воздухообмен и проникновение света к молодым ветвям, дающим урожай.

Почему важно удобрять малину, чтобы она выросла крупной

Используйте органическое удобрение для кустов малины. Вносят сухую органику в больших объёмах, желательно раз в 2-3 года.

Древесная зола является эффективным органическим удобрением. Она содержит калий, а также фосфор, магний и кальций. Это чрезвычайно важные питательные элементы для малины.

Отработанная кофейная гуща является распространённым побочным продуктом домашнего хозяйства, который также можно использовать для удобрения растений малины. Нанесите средство на корни растения.

Благодаря подкормкам ягоды малины будут сладкими и крупными.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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