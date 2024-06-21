Что нужно сделать, чтобы абрикос плодоносил стабильно

Эти советы помогут собрать большой урожай абрикосов

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Абрикос - одно из самых популярных плодовых деревьев на наших дачных участках. Но далеко не всегда он радует обильным урожаем. Причин тому может быть несколько - от неблагоприятных погодных условий до неправильного ухода. Давайте разберёмся, какие основные меры необходимо предпринять, чтобы абрикос стабильно плодоносил.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выбор подходящего сорта

Для начала важно выбрать сорт абрикоса, наиболее подходящий для местных климатических условий. Обратите внимание на характеристики по морозостойкости, засухоустойчивости и сроков созревания плодов.

Обрезка и формирование кроны

Регулярная обрезка деревьев абрикоса - одно из важнейших условий их стабильного плодоношения. Ежегодно удаляйте сухие, больные и поврежденные ветви, а также загущающие крону побеги. Это стимулирует образование новых плодовых веточек.

Правильное внесение удобрений

Абрикосы нуждаются в сбалансированном питании. Вносите органические (перегной, компост) и минеральные удобрения, особенно богатые фосфором и калием. Это улучшит закладку цветочных почек и завязываемость плодов.

Борьба с болезнями и вредителями

Поражение абрикосов грибковыми заболеваниями, а также вредителями (тлей, плодожорками) значительно подрывает их урожайность. Своевременно обрабатывайте деревья фунгицидами и инсектицидами.

Защита от заморозков

Весенние заморозки - настоящий бич абрикосов, повреждающие их цветки и завязи. Укрывайте деревья в период цветения, используя укрывные материалы или дымовые шашки.

Своевременный полив

Абрикос крайне чувствителен к недостатку влаги, особенно в период интенсивного роста и созревания плодов. Не допускайте пересыхания почвы вокруг деревьев.

Следуя этим простым, но важным рекомендациям, вы сможете обеспечить своему абрикосу необходимые условия для стабильного и хорошего плодоношения.