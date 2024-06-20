Визуальный осмотр - ключевой способ обнаружения клещей на растениях

Как проверить, есть ли на участке клещи: важные советы

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Клещи — одни из самых распространённых и опасных вредителей садовых и огородных растений. Эти микроскопические паразиты способны наносить серьёзный ущерб вашему урожаю, поэтому важно вовремя их обнаружить и принять меры по борьбе. Давайте разберёмся, как проверить наличие клещей на участке.

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Признаки присутствия клещей

Первыми признаками появления клещей могут быть:

пожелтение, скручивание и преждевременное опадение листьев;

образование паутинистых скоплений на нижней стороне листьев;

замедление роста и общее ослабление растений;

появление на листьях мелкой белой или желтой пыли.

Эти симптомы возникают из-за того, что клещи питаются соками растений, нарушая их нормальное функционирование.

Как обнаружить клещей на растениях

Визуальный осмотр — оптимальный способ проверки наличия клещей. Возьмите лист растения и внимательно осмотрите его, особенно нижнюю сторону. Для лучшего обзора воспользуйтесь лупой или микроскопом. Клещи имеют очень маленький размер (до 0,5 мм), поэтому их трудно увидеть невооруженным глазом.

Использование ловушек — эффективный способ мониторинга клещей. Поместите под растение тарелку с мокрой тканью или ватными дисками. Через 15-20 минут проверьте их — если на них окажутся крошечные прозрачные или красноватые точки, значит, на участке есть клещи.

Своевременное выявление клещей на участке позволит вам быстро принять необходимые меры по борьбе с ними и защитить ваш урожай.