Визуальный осмотр - ключевой способ обнаружения клещей на растениях

Клещи — одни из самых распространённых и опасных вредителей садовых и огородных растений. Эти микроскопические паразиты способны наносить серьёзный ущерб вашему урожаю, поэтому важно вовремя их обнаружить и принять меры по борьбе. Давайте разберёмся, как проверить наличие клещей на участке.
Первыми признаками появления клещей могут быть:
Эти симптомы возникают из-за того, что клещи питаются соками растений, нарушая их нормальное функционирование.
Визуальный осмотр — оптимальный способ проверки наличия клещей. Возьмите лист растения и внимательно осмотрите его, особенно нижнюю сторону. Для лучшего обзора воспользуйтесь лупой или микроскопом. Клещи имеют очень маленький размер (до 0,5 мм), поэтому их трудно увидеть невооруженным глазом.
Использование ловушек — эффективный способ мониторинга клещей. Поместите под растение тарелку с мокрой тканью или ватными дисками. Через 15-20 минут проверьте их — если на них окажутся крошечные прозрачные или красноватые точки, значит, на участке есть клещи.
Своевременное выявление клещей на участке позволит вам быстро принять необходимые меры по борьбе с ними и защитить ваш урожай.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.