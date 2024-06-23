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Свёкла будет расти как на дрожжах: простая подкормка зарядит корнеплоды на рост

Подкормка свёклы дрожжами стимулирует рост

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Садоводство » Овощи

Подкормка на основе дрожжей способствует значительному увеличению размеров свёклы и повышает их сладость. Для этого можно использовать как живые, так и сухие дрожжи.

Подкормка свёклы дрожжами стимулирует рост
Фото: commons.wikimedia.org by Medved' is licensed under public domain

Разведите 1 маленький пакетик сухих дрожжей в 10 литрах воды. Добавьте 2 столовые ложки сахара и хорошо размешайте. Оставьте настояться на 3 часа. Полученный концентрат разбавьте водой в соотношении 1:10.

Подкормки на основе дрожжей вносятся корневым способом. После их применения выражение "растёт как на дрожжах" станет актуальным для ваших корнеплодов.

Справка: Свёкла используется в салатах, супах (например, борще), запеканках и напитках. Богата витаминами и минералами, особенно фолиевой кислотой, железом и витамином С. Полезна для кроветворения и улучшения работы печени.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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