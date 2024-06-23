Свёкла будет расти как на дрожжах: простая подкормка зарядит корнеплоды на рост

Подкормка свёклы дрожжами стимулирует рост

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Подкормка на основе дрожжей способствует значительному увеличению размеров свёклы и повышает их сладость. Для этого можно использовать как живые, так и сухие дрожжи.

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Разведите 1 маленький пакетик сухих дрожжей в 10 литрах воды. Добавьте 2 столовые ложки сахара и хорошо размешайте. Оставьте настояться на 3 часа. Полученный концентрат разбавьте водой в соотношении 1:10.

Подкормки на основе дрожжей вносятся корневым способом. После их применения выражение "растёт как на дрожжах" станет актуальным для ваших корнеплодов.

Справка: Свёкла используется в салатах, супах (например, борще), запеканках и напитках. Богата витаминами и минералами, особенно фолиевой кислотой, железом и витамином С. Полезна для кроветворения и улучшения работы печени.