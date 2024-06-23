Подкормка свёклы солью: простое средство увеличит урожайность

Свёкла (Beta vulgaris) – двулетнее растение семейства Амарантовые. Этот корнеплод широко культивируется для получения как пищевых продуктов, так и кормов для животных. Свёкла известна своим сладковатым вкусом и множеством полезных свойств. Это универсальный и полезный корнеплод, который легко выращивать.
Хотя это может звучать необычно, подкормка свёклы поваренной солью действительно способствует повышению сладости корнеплодов. Важно не переусердствовать с дозировкой.
Для приготовления раствора разведите не более 2 столовых ложек поваренной соли в 10 литрах воды. Используйте этот раствор для корневого полива свёклы.
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