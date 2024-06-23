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Подкормка свёклы солью: простое средство увеличит урожайность

Подкормка свёклы солью увеличит урожайность

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Садоводство » Советы

Свёкла (Beta vulgaris) – двулетнее растение семейства Амарантовые. Этот корнеплод широко культивируется для получения как пищевых продуктов, так и кормов для животных. Свёкла известна своим сладковатым вкусом и множеством полезных свойств. Это универсальный и полезный корнеплод, который легко выращивать.

Подкормка свёклы солью увеличит урожайность
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International

Хотя это может звучать необычно, подкормка свёклы поваренной солью действительно способствует повышению сладости корнеплодов. Важно не переусердствовать с дозировкой.

Для приготовления раствора разведите не более 2 столовых ложек поваренной соли в 10 литрах воды. Используйте этот раствор для корневого полива свёклы.

 

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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