Важные подрезки винограда: сделайте это в июне, июле и августе

Летом важно провести 3 обрезки винограда

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В летний период виноградные кусты следует подрезать трижды: в июне, июле и августе.

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Июньская обрезка

В июне обрезка включает обламывание молодых побегов и подвязывание плодоносящих стеблей. Эти действия помогают равномерно распределить нагрузку между кистями с завязью и пустыми побегами. Также в июне закладываются побеги замещения, которые через год станут плодоносящими.

Июльская обрезка

После цветения винограда в июле рекомендуется удалять лишние пасынки, обрабатывать растение от вредителей и удобрять почву. Такой уход способствует получению сладкого и обильного урожая.

Августовская обрезка

В августе проводится чеканка молодых побегов. Опытные садоводы также рекомендуют удалять несколько верхних корней для улучшения функционирования нижней части корневой системы.

Удаление усиков

Удаление виноградных усиков остаётся на усмотрение садоводов. Если куст подвязывается к опоре, усики можно удалять.